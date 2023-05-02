Хоккеист Мирошниченко подписал контракт с «Вашингтоном»

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ТАСС, 2 мая. Российский нападающий Иван Мирошниченко подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Мирошниченко заработает $855 тыс. за сезон в НХЛ и $82,5 тыс. при выступлении в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

1 мая клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» и Мирошниченко расторгли контракт по обоюдному согласию. При этом спортивные права на 19-летнего хоккеиста остались за «Аванградом».

В марте 2022 года у Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное образование, поражающее лимфоузлы. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам. 6 ноября Мирошниченко провел первый матч в Олимпбет — Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за команду «Омские ястребы» против «Мамонтов Югры» (1:6).

В 2022 году Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим 20-м номером. В завершившемся сезоне КХЛ нападающий провел 23 матча в составе «Авангарда», забросил 3 шайбы и сделал 1 результативную передачу. В МХЛ нападающий принял участие в 28 играх, набрав 21 очко (12 шайб + 9 передач).