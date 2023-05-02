Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Рейнджерс
40
Хоккей. НХЛ
30.04
Лос-Анджелес
Эдмонтон
45
Хоккей. НХЛ
1.05
Бостон
Флорида
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
1.05
Колорадо
Сиэтл
12
Хоккей. НХЛ
3.05
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
3.05
Даллас
Сиэтл
Все события
08:49 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Мирошниченко подписал контракт с «Вашингтоном»

Соглашение рассчитано на три года.

Авангард
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: photo.khl.ru

ТАСС, 2 мая. Российский нападающий Иван Мирошниченко подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Мирошниченко заработает $855 тыс. за сезон в НХЛ и $82,5 тыс. при выступлении в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

1 мая клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» и Мирошниченко расторгли контракт по обоюдному согласию. При этом спортивные права на 19-летнего хоккеиста остались за «Аванградом».

В марте 2022 года у Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное образование, поражающее лимфоузлы. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам. 6 ноября Мирошниченко провел первый матч в Олимпбет — Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за команду «Омские ястребы» против «Мамонтов Югры» (1:6).

В 2022 году Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим 20-м номером. В завершившемся сезоне КХЛ нападающий провел 23 матча в составе «Авангарда», забросил 3 шайбы и сделал 1 результативную передачу. В МХЛ нападающий принял участие в 28 играх, набрав 21 очко (12 шайб + 9 передач).

За «Вашингтон» выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Александр Алексеев. В текущем сезоне команда не смогла выйти в плей-офф.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сборная Украины продолжит играть в отборе на Евро-2024, несмотря на участие белорусов
Американский боксер рассказал о своих впечатлениях о России
Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь