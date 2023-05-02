Мощнейший провал «Рейнджерс»: Панарин и Шестеркин едут в отпуск после столкновения с молодой бандой!

Большинство журналистов «СЭ» перед стартом Кубка Стэнли поставило на Артемия Панарина как предполагаемого лучшего российского бомбардира плей-офф. Это выглядело логичным: Панарин провел хорошую регулярку, «Рейнджерс» считались одним из фаворитов Восточной конференции, а противостоять им в первом раунде должен был безбашенный «Нью-Джерси» с молодым и неопытным вратарем из Швейцарии Шмидом. Что могло пойти не так?

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В первой игре Панарин сделал две результативные передачи, и это были его последние очки в плей-офф. Российский нападающий просто ушел в тень — креатива в чужой зоне было минимум, а вот ошибки бросались в глаза. На решающий, седьмой матч Панарина даже перевели в третье звено к Какко и Хитилу — не помогло. В первом периоде Артемий потерял шайбу в чужой зоне, что привело к острейшему моменту у ворот гостей — спас Шестеркин.

Большинство казалось тем моментом, когда «Рейнджерс» могли вытащить игру: в равных составах «Дэвилз» выглядели мощнее. Но Палат навязал борьбу Крайдеру, обыграл Фокса и выложил шайбу Маклеоду.

А вскоре «Рейнджерс» устроили проходной двор в обороне уже в равных составах. Защитника Джона Марино как-то вяло пытались остановить Миккола, Крайдер и Тарасенко, а Зибанежад не успел накрыть Татара.

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Самый яркий момент от игроков «Рейнджерс» сегодня — хит Джэйкоба Троубы на Мейере, вошедшем в чужую зону. Действительно мощно и по правилам.

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Логично, что «Рейнджерс» полетели в атаку. И так же логично, что они получили в ответку.

Ну, а завершил все гол в пустые ворота от Братта.