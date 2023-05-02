Определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 2 мая. «Нью-Джерси» в ночь на вторник дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:0 в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Майкл Маклеод (30-я минута), Томаш Татар (36), Эрик Хаула (55) и Йеспер Братт (57). Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 23.

Голкипер «Нью-Джерси» Акира Шмид во второй раз в серии сохранил ворота в неприкосновенности. Он стал пятым вратарем — дебютантом плей-офф, который не пропустил шайб в седьмом матче серии. До этого подобным отметились канадцы Гленн Рёш (1975 год), Феликс Потвин (1993), Кэри Прайс (2008), россиянин Илья Брызгалов (2006).

«Нью-Джерси» победил в серии до четырех побед со счетом 4−3, отыгравшись по ходу противостоянии с 0−2. В следующем раунде команда сыграет с «Каролиной», первая игра пройдет 4 мая. По итогам регулярного чемпионата «Каролина» стала победителем Столичного дивизиона, «Нью-Джерси» занял второе место, «Рейнджерс» — третье.

«Нью-Джерси» прошел во второй раунд плей-офф НХЛ впервые с 2012 года. Тогда команда в стартовом раунде Кубка Стэнли одолела «Флориду» (4−3) и дошла до финала, уступив «Лос-Анджелесу» (2−4). После этого «Нью-Джерси» лишь раз играл в плей-офф — в 2018 году клуб в первом раунде проиграл «Тампе» (1−4).