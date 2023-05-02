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11:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капризов объснил свою низкую результативность в плей-офф

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов посетовал на недостаточное количество игрового времени на льду, ставшее фактором его низкой результативности в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2022

Ранее «Миннесота» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в серии первого раунда «Далласу» (2−4). Капризов забросил одну шайбу в шести играх плей-офф. Перед этим форвард пропустил месяц из-за травмы. В регулярном чемпионате россиянин набрал 75 очков (40 шайб + 35 передач) в 67 играх.

«Честно говоря, с ногой все было в порядке. Я знаю, что выглядел (в плей-офф) не лучшим образом, не соответствовал тому, как я обычно играю. Но думаю, что это было скорее из-за недостаточного количества времени на льду. Мало игр. Я пропустил месяц прямо перед плей-офф. Я думаю, что это было больше, чем сама травма, — не выходить на лед, не проводить достаточно игр, чтобы войти в ритм», — цитирует Капризова The Athletic.

Капризов также сказал, что пока не знает, поедет ли он в Россию в межсезонье этим летом.

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