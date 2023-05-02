Капризов объснил свою низкую результативность в плей-офф

«Честно говоря, с ногой все было в порядке. Я знаю, что выглядел (в плей-офф) не лучшим образом, не соответствовал тому, как я обычно играю. Но думаю, что это было скорее из-за недостаточного количества времени на льду. Мало игр. Я пропустил месяц прямо перед плей-офф. Я думаю, что это было больше, чем сама травма, — не выходить на лед, не проводить достаточно игр, чтобы войти в ритм», — цитирует Капризова The Athletic.