Два внезапных героя и вратари-дуэлянты. Кто из россиян продолжает путь в плей-офф НХЛ

Первый раунд Кубка Стэнли — 2023 трудно назвать успешным для российских игроков НХЛ. Да, отличный перформанс выдал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, без которого была бы невозможной сенсационная победа «пантер» над «Бостоном», Илья Самсонов помог «Торонто» снять проклятие четвертьфинала конференции, можно выделить и Клима Костина из «Эдмонтона», забросившего несколько важнейших шайб в серии с «Лос-Анджелесом».

Но провалов было гораздо больше, а самые известные и яркие россияне в этом плей-офф сыграли совсем не на своём уровне. Андрей Василевский в некоторых матчах внезапно превратился в «решето», бледно выступил Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Артемий Панарин вообще будут вспоминать этот раунд, как страшный сон, ну, а Валерий Ничушкин так и вовсе вляпался в загадочный скандал и пропустил большую часть противостояния с «Сиэтлом».

В сухом остатке из 21 россиянина, который был в заявке клубов на первый раунд, сейчас осталось лишь пять наших хоккеистов. Но по-прежнему велики шансы, что серия с русскими обладателями Кубка Стэнли, непрерывно тянущаяся с 2016 года, не прервётся и в этот раз. Итак, кто из наших продолжает борьбу за трофей?

Сергей Бобровский («Флорида»)

Статистика в первом раунде: 5 игр, 3 победы, КН 3,94 и 89,1% ОБ.

Бобровский начал серию с «Бостоном» в запасе, но быстро отвоевал место в воротах у Алекса Лайона, и именно с двукратным обладателем «Везины» «Флорида» отправила в отпуск безоговорочного победителя регулярного чемпионата.

Статистика показывает, что Бобровский был далеко не идеален, его цифры не внушают восхищение, и Сергей действительно пропускал немало. Однако в пятом и шестом матчах он делал важнейшие сейвы на последних секундах основного времени, был непробиваем в решающих овертаймах, так что без Бобровского никакой сенсации точно не произошло бы.

Теперь голкипера «Флориды» во втором раунде ждёт российская дуэль с вратарём «Торонто» Ильёй Самсоновым.

Илья Самсонов («Торонто»)

Статистика в первом раунде: 6 игр, 4 победы, КН 3,14 и 90% ОБ.

«Вашингтон» провалил сезон, даже не попав в плей-офф, тогда как отвергнутый «столичными» Илья Самсонов вместе с «Торонто» уже прошёл во второй раунд, выкинув в первом гегемона Кубка Стэнли последних лет «Тампу». Кусают ли сейчас локти в столице США?

Впрочем, вряд ли это важно, и не факт, что в «Вашингтоне» Самсонов не продолжил бы стагнировать. Сменив обстановку, российский вратарь провёл сильный сезон в Канаде, а в плей-офф забрал роль первого номера «листьев». Кубковая часть сезона началась для Ильи кошмарно, он пропустил шесть шайб за два периода и закончил первую игру серии на скамейке, но это испытание, как оказалось, лишь закалило Самсонова.

В серии с «Тампой» он не был безупречен, однако выполнял свою работу надёжно и спокойно, всякий раз давая «Торонто» шансы на победу. В трёх матчах у него накопилось больше 30 сейвов, он вчистую выиграл противостояние у Андрея Василевского, а талантливое нападение «листьев» не подвело своего вратаря, отблагодарив его исторической победой за уверенный тыл.

Иван Барбашёв («Вегас»)

Статистика в первом раунде: 5 игр, 3 (1+2) очка, «+1».

Барбашёв, вполне себе освоившийся в «Вегасе», провёл первый раунд с «Виннипегом» неброско, но надёжно. Иван уверенно таскал рояль, работал в меньшинстве, задавал темп и при этом не забывал набирать какие-то очки. Единственный гол Барбашёва в серии оказался очень важным — победным в четвёртой игре, после чего счёт стал 3−1, и «Вегас» поехал закрывать этот раунд в Парадайз.

Евгений Дадонов («Даллас»)

Статистика в первом раунде: 6 игр, 4 (3+1) очка, «+3».

Кто приятно удивил из наших в первом раунде, так это Евгений Дадонов. Обмен из депрессивного «Монреаля» в «Даллас» взбодрил Евгения, а в серии с «Миннесотой» он и вовсе стал напоминать самого себя времён «Флориды», хотя с «пантерами» он сыграл в плей-офф лишь раз и весьма неудачно.

Тут же Дадонов стал реальной ударной единицей «Далласа», во втором матче серии с «Миннесотой» положил дубль, забил очень важный гол в четвёртой игре, а в шестой собственноручно организовал вторую шайбу «звёзд», которая впоследствии оказалась полезной. Словом, безумно полезное и результативное выступление Дадонова, проводящего всего лишь второй плей-офф в заокеанской карьере. Посмотрим, будет ли продолжение во втором раунде.

Клим Костин («Эдмонтон»)

Статистика в первом раунде: 6 игр, 4 (3+1) очка, «+4».

Один из самых духовитых и трудолюбивых российских хоккеистов сделал многое, чтобы по итогам победного для «Эдмонтона» первого раунда вспоминали не только про Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида. Собственно, по набранным очкам в составе «нефтяников» Костин и уступил только супердуэту да их главному подносчику снарядов защитнику Бушару, при том, что Клим проводил на площадке значительно меньше времени.

Тем не менее пару матчей для «Эдмонтона» выиграл именно Костин. Так, во второй игре он самостоятельно организовал важнейший для «нефтяников» гол, выведя их вперёд после деморализующего камбэка соперника. В шестом же матче, который закрыл серию, Клим оформил дубль, дважды забив в равных составах на чужой площадке.