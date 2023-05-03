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09:31 (мск), источник: Sport24

Америка зря смеялась над русским вратарем! Бобровский восстал из пепла — 34 спасения и первая победа над «Торонто»

А Самсонову забил его злой гений.

Торонто
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Источник: Sport24

Стартовый матч серии между «Торонто» и «Флоридой» не принес радости канадской команде. «Пантеры», переигравшие в первом раунде рекордсмена регулярного чемпионата «Бостон», оказались в лучшем игровом тонусе, чем «Кленовые листья», а реализация созданных моментов у южан была на отличном уровне. На протяжении больше части встречи «Флорида» лидировала в счете: к середине второго периода преимущество «Пантерз» составляло две шайбы, хотя «Торонто» чаще играл в большинстве.

К чести «Кленовых листьев», они смогли отыграться, причем авторами шайб стали не признанные лидеры, а форварды поддержки — Мэттью Найс и любимец судейского корпуса НХЛ Майкл Бантинг.

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Казалось, что после счета 2:2 «Торонто» получил солидный импульс и психологическое преимущество, но три минуты спустя «Флорида» сделала рывок, который стал решающим. Оплошность «Мэйпл Лифс» в своей зоне привела к острейшей контратаке, которую завершил точным броском Картер Верхаге — 27-летний канадец, который специализируется на голах в ворота Ильи Самсонова. Верхаге в четырех последних кубковых матчах против Самсонова забил 6 голов и отдал 4 передачи, и на этот раз именно его гол оказался победным.

В третьем периоде Брэндон Монтур закрепил преимущество «Кошек», сделав счет 4:2, а голкипер Сергей Бобровский отразил 14 бросков соперника, 8 из которых пришлись на последние две с половиной минуты. В одном из эпизодов он откровенно спас «Флориду» от неприятностей после замыкания от Вильяма Нюландера.

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Бобровский переиграл своего соотечественника Самсонова (34 сейва против 24) и продолжил избавляться от некубкового ярлыка. Зря североамериканские фанаты смеялись над русским кипером почти 4 года — после того, как он подписал 7-летний контракт с «Торонто» на $70 млн. Да, Сергей не всегда выглядел вратарем, отрабатывающим такие серьезные деньги, но прямо сейчас он напоминает всем, что остается одним из лучших в мире.

«Ничего страшного. Завтра же солнце взойдет, верно?», — сказал после матча Самсонов, не падая духом перед журналистами. Первый раунд плей-офф «Торонто» тоже начал с обидного поражения от «Тампы», но сумел перегруппировать силы и затем выбил «Молний» из розыгрыша Кубка Стэнли.

В начале встречи Самсонов сделал «большие остановки» после бросков Александра Баркова и Антона Ланделла, но этих усилий оказалось недостаточно для того, чтобы «Торонто» смог получить шанс на победу. Второй матч серии состоится на площадке «Мэйпл Лифс» в ночь с четверга на пятницу.

Торонто
2:4
0:1, 2:2, 0:1
Флорида
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