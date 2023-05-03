Америка зря смеялась над русским вратарем! Бобровский восстал из пепла — 34 спасения и первая победа над «Торонто»

Стартовый матч серии между «Торонто» и «Флоридой» не принес радости канадской команде. «Пантеры», переигравшие в первом раунде рекордсмена регулярного чемпионата «Бостон», оказались в лучшем игровом тонусе, чем «Кленовые листья», а реализация созданных моментов у южан была на отличном уровне. На протяжении больше части встречи «Флорида» лидировала в счете: к середине второго периода преимущество «Пантерз» составляло две шайбы, хотя «Торонто» чаще играл в большинстве.

К чести «Кленовых листьев», они смогли отыграться, причем авторами шайб стали не признанные лидеры, а форварды поддержки — Мэттью Найс и любимец судейского корпуса НХЛ Майкл Бантинг.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MdBLhahBZ_Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось, что после счета 2:2 «Торонто» получил солидный импульс и психологическое преимущество, но три минуты спустя «Флорида» сделала рывок, который стал решающим. Оплошность «Мэйпл Лифс» в своей зоне привела к острейшей контратаке, которую завершил точным броском Картер Верхаге — 27-летний канадец, который специализируется на голах в ворота Ильи Самсонова. Верхаге в четырех последних кубковых матчах против Самсонова забил 6 голов и отдал 4 передачи, и на этот раз именно его гол оказался победным.

В третьем периоде Брэндон Монтур закрепил преимущество «Кошек», сделав счет 4:2, а голкипер Сергей Бобровский отразил 14 бросков соперника, 8 из которых пришлись на последние две с половиной минуты. В одном из эпизодов он откровенно спас «Флориду» от неприятностей после замыкания от Вильяма Нюландера.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4WITgB15Q2s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бобровский переиграл своего соотечественника Самсонова (34 сейва против 24) и продолжил избавляться от некубкового ярлыка. Зря североамериканские фанаты смеялись над русским кипером почти 4 года — после того, как он подписал 7-летний контракт с «Торонто» на $70 млн. Да, Сергей не всегда выглядел вратарем, отрабатывающим такие серьезные деньги, но прямо сейчас он напоминает всем, что остается одним из лучших в мире.

«Ничего страшного. Завтра же солнце взойдет, верно?», — сказал после матча Самсонов, не падая духом перед журналистами. Первый раунд плей-офф «Торонто» тоже начал с обидного поражения от «Тампы», но сумел перегруппировать силы и затем выбил «Молний» из розыгрыша Кубка Стэнли.