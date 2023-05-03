«Сиэтл» испортил бенефис великого ветерана! Он сделал покер, но не спас «Даллас»

Безжалостный календарь НХЛ не щадит никого даже в плей-офф. Не успел дерзкий «Сиэтл» отойти от тяжелейшей победы в седьмом матче серии с «Колорадо», как уже через сутки главному открытию плей-офф пришлось начинать второй раунд с чуть более свежим «Далласом».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hBoXzdodjc4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед стартом этого противостояния только ленивый не говорил о том, что у команды Питера Дебура в атаке есть резерв в лице Джо Павелски, практически полностью пропустившего серию с «Миннесотой» из-за повреждения в самом первом матче. И ведь коллективное большинство не ошиблось — свежий 38-летний американец сегодня выскочил на лед и оформил дубль всего за 13 минут!

Сначала он открыл счет первым же броском хозяев по воротам Филипа Грубауэра, оказавшись на свободном льду после пересменки гостей. А в середине стартовой двадцатиминутки при счете 1:1 сделал то, что он умеет, возможно, лучше всех в современной НХЛ, и великолепно сыграл на подставлении после наброса Томаса Харли. И, как оказалось, это была только первая часть бенифиса великого деда.

Только «Сиэтл», отметивший 1 мая трудовой рубкой с действующим чемпионом, не просто не развалился, но и умудрился еще до перерыва перевернуть игру с ног на голову меньше чем за минуту, забросив три шайбы подряд. Причем второй и третий гол «Кракенов» разделили всего 11 секунд!

«Даллас» начал просыпаться после убойной очереди от гостей только в третьем периоде. Кто как не рыжебородый боец Павс, соскучившийся по играм за полторы недели простоя, должен был вытащить свою команду из ямы за шкирку? На 35-й минуте он вдохнул жизнь в «Звезд», своевременно прикатив на добивание после броска Джейми Бенна. А через пару смен вновь показал древнее искусство подставления и сравнял счет, став самым возрастным автором покера в истории НХЛ (38 лет и 295 дней)! Ну как не любить этого праворукого и не всегда складного мастера, в котором когда-то вообще не видели игрока уровня НХЛ?

Однако по-настоящему поражают другие цифры. К этому моменту всего за 13 минут игрового времени он попутно успел выиграть восемь вбрасываний из восьми и заблокировать три броска соперника. Гвозди бы из таких людей делать.

Феномен Павелски мы со всех сторон раскладывали на молекулы еще в прошлом сезоне, когда Джо на своей горбушке завез кризисную команду Рика Боунесса в плей-офф.

Крутость и величие американца в том, что ему нужно рвать жилы, чтобы забрасывать и набирать очки. Он играет именно за счет головы. В одном моменте грамотно накатит из глубины в пустую зону, в другом — лучше кого-либо сыграет на подставлении под воротами, в третьем — прочувствует отскок и доест момент на добивании.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CMHOZlZxc8I" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодняшний матч — идеальная иллюстрация его сильных сторон. Физика же ему нужна постольку поскольку — за динамику в первом звене «Далласа» отвечают молодые Хинтц и Робертсон, сколотившие вместе с ним одно из лучших звеньев в лиге. Поэтому не стоит удивляться, если он выдаст еще пару подобных сезонов с 70 очками. Эта машина работает исправно даже в эпоху, когда наступает время молодых, темповых и быстрых.

Жаль, что в овертайме вечер имени Павелски испортил молодой человек по имени Янни Гурд, забивший шальной гол после вакханалии в зоне «Далласа». Только посмотрите на боль в глазах сидевшего в этот момент на лавке 16-го номера хозяев. Никакого уважения к пожилым людям!