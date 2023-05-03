Третьяк сделал заявление об отъезде российских хоккеистов в США

Третьяк посчитал, что нельзя запретить спортсменам уезжать. «Мы ведь открытая страна. Или вы хотите поставить железный занавес?» — задал он вопрос. Чиновник добавил, что ФХР и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) стараются сохранить россиян на родине и давать им возможность раскрыть свой талант.