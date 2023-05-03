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21:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Третьяк сделал заявление об отъезде российских хоккеистов в США

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сделал заявление об отъезде российских хоккеистов в США. Его слова приводит РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Третьяк посчитал, что нельзя запретить спортсменам уезжать. «Мы ведь открытая страна. Или вы хотите поставить железный занавес?» — задал он вопрос. Чиновник добавил, что ФХР и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) стараются сохранить россиян на родине и давать им возможность раскрыть свой талант.

Ранее президент московского ЦСКА Игорь Есмантович выступил с предложением включить в программу развития КХЛ вопросы, связанные с отъездом молодых хоккеистов за океан. Он предложил рассмотреть вопрос по неотъезду спортсменов в Северную Америку.

По окончании сезона-2022/2023 российские хоккеисты Иван Мирошниченко, Никита Чибриков, Максим Грошев и другие подписали контракты с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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