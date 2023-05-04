В НХЛ второй покер за два дня! Немецкий снайпер забил четыре гола, но его затмил российский нападающий

В столице казино получился настоящий хоккейный праздник. «Вегас» принимал дома «Эдмонтон», а команды порадовали зрителей не только десятью заброшенными шайбами, но и упорной борьбой. Не успели все восторженно обсудить Джо Павелски, который вчера забил четыре гола «Сиэтлу», как сегодня Леон Драйзайтль повторил этот трюк в матче с «Голден Найтс». Такими темпами покер в плей-офф НХЛ скоро станет обыденностью, а самое жестокое заключается в том, что он никак не гарантирует команде победу.

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Два своих гола немецкий форвард забил в большинстве. У «Эдмонтона» фантастический процент реализации численного преимущества, но, судя по всему, игрокам «Вегаса» это плохо объяснили. Уже на третьей минуте матча хозяева остались в меньшинстве и получили мгновенный ответ. «Ойлерз» использовали в матче две попытки из трех, а Коннор Макдэвид оба раза выступил в роли ассистента. Остальные две шайбы Драйзайтль забросил в равных составах и стал первым игроком «Эдмонтона» за 36 лет, которому покорился в плей-офф покер.

Однако, как и в случае с «Далласом», он не стал счастливым. «Вегас» постоянно отвечал на голы «Ойлерз» и делал это очень быстро. Ключевым стал игровой отрезок в третьем периоде, когда после гола немца хозяева за 50 секунд забили дважды. Главным героем в составе «рыцарей» стал Иван Барбашев, оформивший дубль.

В активе россиянина теперь 5 (3+2) очков в шести играх текущего плей-офф, его признали первой звездой встречи. Первую шайбу Иван забил со средней дистанции, а во втором случае здорово сыграл на подправлении после броска Зака Уайтклауда.

В концовке матча «Эдмонтон» снял голкипера и попытался спастись, но вместо этого допустил роковую ошибку. Нарушение численного состава дорого обошлось гостям, и шанс на овертайм был упущен. Джек Айкел броском по пустым воротам поставил точку в матче, а его команда повела в серии. Можно даже не сомневаться, что самое интересное здесь только начинается.

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И снова разгром

«Нью-Джерси» не привыкать начинать серию с крупного поражения. Две первые игры с «Рейнджерс» закончились со счетом 1:5, и сегодня команда Линди Раффа не стала нарушать традицию. «Каролина» вышла настолько заряженной на матч, что за весь первый период позволила гостям нанести лишь один бросок по воротам. «Харрикейнз» превосходили соперника во всех компонентах и логично конвертировали свои моменты в голы. Уже на второй минуте второго периода хозяева повели со счетом 3:0, и в интригу в этой встрече стало вериться с трудом.

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Голкипер «Девилз» Акира Шмид, ставший по статистике лучшим вратарем первого раунда, на этот раз не смог продемонстрировать магию. Швейцарец пропустил три гола после 11 бросков и уступил место Витеку Ванечеку. Не сказать, что эта замена кардинально повлияла на игру, но «Нью-Джерси» начал подавать хоть какие-то признаки жизни. Вскоре гости даже сумели сократить отставание благодаря голу Натану Бастиана. Для «дьяволов» этот бросок стал вторым в матче, а заскучавший Фредерик Андерсен впервые пропустил в нынешнем розыгрыше плей-офф.

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Заброшенная шайба помогла гостям немного взбодриться, но «Каролина» все равно уверенно довела дело до победы. Несмотря на серьезные кадровые проблемы в нападении (травмы Андрея Свечникова, Макса Пачиоретти и Теуво Терявяйнена), «ураганы» показали потенциал своей атакующей мощи, а заодно и надежность обороны. «Нью-Джерси» необходимо провести работу над ошибками, как это было в серии с «Рейнджерс», и сделать выводы. Пока не известно, поможет ли команде в следующей игре Тимо Майер, который получил травму в седьмой игре первого раунда и сегодня пропустил матч.

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