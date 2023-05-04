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18:36 (мск), источник: ТАСС

Агент Воронкова сообщил, что хоккеист подпишет контракт с клубом НХЛ «Коламбус»

Нападающий с сезона-2018/19 выступал за «Ак Барс».

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 4 мая. Серебряный призер Олимпийских игр российский нападающий Дмитрий Воронков подпишет соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус». Об этом в четверг в своем телеграм-канале сообщило агентство, представляющее интересы Воронкова.

С сезона-2018/19 форвард выступал за казанский «Ак Барс», срок его соглашения с клубом истек 30 апреля.

«Дмитрий Воронков принял решение, что в следующем сезоне будет пробовать свои силы в Северной Америке — в “Коламбусе”, — сказал агент Александр Черных.

Воронкову 22 года, в 2019 году он был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 114-м номером. В составе «Ак Барс» хоккеист провел 232 матча, в которых набрал 99 очков (52 шайбы + 47 результативных передач). В сезоне-2022/23 казанская команда уступила московскому ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина (3−4). Нападающий является серебряным призером Олимпийских игр (2022) и серебряным призером молодежного чемпионата мира (2020).

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