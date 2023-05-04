Агент Воронкова сообщил, что хоккеист подпишет контракт с клубом НХЛ «Коламбус»

ТАСС, 4 мая. Серебряный призер Олимпийских игр российский нападающий Дмитрий Воронков подпишет соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус». Об этом в четверг в своем телеграм-канале сообщило агентство, представляющее интересы Воронкова.

С сезона-2018/19 форвард выступал за казанский «Ак Барс», срок его соглашения с клубом истек 30 апреля.

«Дмитрий Воронков принял решение, что в следующем сезоне будет пробовать свои силы в Северной Америке — в “Коламбусе”, — сказал агент Александр Черных.