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19:07 (мск), источник: ТАСС

Умер обладатель Кубка Стэнли 1990 года Петр Клима

Ему было 58 лет.

ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт «Эдмонтон Ойлерз»

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли 1990 года в составе «Эдмонтона», бывший чешский хоккеист Петр Клима умер в возрасте 58 лет. Об этом в четверг сообщила пресс-служба канадского клуба.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине Петра Климы и выражаем наши соболезнования его семье и всем близким», — говорится в заявлении пресс-службы «Эдмонтона».

Клима выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на протяжении 13 сезонов, играя за «Детройт», «Эдмонтон», «Тампу», «Лос-Анджелес» и «Питтсбург». В регулярных чемпионатах он провел 786 матчей, в которых набрал 573 (313 заброшенных шайб + 260 результативных передач) очка. В плей-офф форвард в 95 играх набрал 52 (28+24) очка.

В победном розыгрыше Кубка Стэнли чешский хоккеист в 21 игре забросил 5 шайб. Он отметился победным голом в третьем овертайме первого матча финальной серии с «Бостоном» (3:2). «Эдмонтон» выиграл серию со счетом 4−1.

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