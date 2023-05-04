Умер обладатель Кубка Стэнли 1990 года Петр Клима

Источник: Официальный сайт «Эдмонтон Ойлерз»

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли 1990 года в составе «Эдмонтона», бывший чешский хоккеист Петр Клима умер в возрасте 58 лет. Об этом в четверг сообщила пресс-служба канадского клуба.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине Петра Климы и выражаем наши соболезнования его семье и всем близким», — говорится в заявлении пресс-службы «Эдмонтона».

Клима выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на протяжении 13 сезонов, играя за «Детройт», «Эдмонтон», «Тампу», «Лос-Анджелес» и «Питтсбург». В регулярных чемпионатах он провел 786 матчей, в которых набрал 573 (313 заброшенных шайб + 260 результативных передач) очка. В плей-офф форвард в 95 играх набрал 52 (28+24) очка.