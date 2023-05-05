Вратарь Бобровский установил рекорд «Флориды» по победам подряд в матчах плей-офф НХЛ

ТАСС, 5 мая. «Флорида» в ночь на пятницу в гостях обыграла «Торонто» со счетом 3:2 во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделль (12-я минута), Александр Барков (21) и Густав Форслинг (22). У «Торонто» отличились Александр Керфут (3) и Райан О’Райлли (6).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 35 из 37 бросков по воротам. Голкипер установил новый рекорд клуба по количеству побед подряд (5) в матчах плей-офф, ранее это достижение принадлежало американцу Джону Ванбисбруку и было установлено в 1996 году. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков по воротам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f9a8938ca2c2722c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-3314280&hd=2&id=456251312&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.