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09:34 (мск), источник: ТАСС

Вратарь Бобровский установил рекорд «Флориды» по победам подряд в матчах плей-офф НХЛ

«Флорида» во втором матче серии второго раунда обыграла «Торонто» со счетом 3:2.

Торонто
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Источник: Reuters

ТАСС, 5 мая. «Флорида» в ночь на пятницу в гостях обыграла «Торонто» со счетом 3:2 во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделль (12-я минута), Александр Барков (21) и Густав Форслинг (22). У «Торонто» отличились Александр Керфут (3) и Райан О’Райлли (6).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 35 из 37 бросков по воротам. Голкипер установил новый рекорд клуба по количеству побед подряд (5) в матчах плей-офф, ранее это достижение принадлежало американцу Джону Ванбисбруку и было установлено в 1996 году. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков по воротам.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорида» ведет в серии до четырех побед со счетом 2−0. Следующий матч пройдет 8 мая в Санрайзе. По итогам регулярного чемпионата «Торонто» занял второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Флорида» — четвертое. В первом раунде «Торонто» оказался сильнее «Тампы» (4−2), «Флорида» взяла верх над победителем регулярного чемпионата «Бостоном» (4−3).

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