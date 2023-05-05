Бобровский наводит ужас на Канаду. Россиянин — лучший в НХЛ прямо сейчас

Сергей Бобровский. Эти два слова сейчас лучше не произносить в Канаде. Точнее, в канадском городе, который принято считать хоккейной меккой, — Торонто. Безбашенные болельщики местных «Мейпл Лифс» уже примерили на себя звание чемпионов НХЛ и обладателей Кубка Стэнли после исторической победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде плей-офф.

Они же мечтали увидеть в соперниках по полуфиналу Востока «Флориду Пантерз», сенсационно обыгравшую главных фаворитов турнира «Бостон Брюинз». Им казалось, что успех уже в кармане и выход финал конференции является решенным вопросом.

Но не тут-то было.

Бобровский вернулся в стартовый состав «Пантерз» посреди противостояния с «Брюинз» и после поражения в первом матче, проведенном в воротах с первых минут, добыл пять побед подряд — это новый рекорд франшизы. Прежним рекордсменом клуба был Джон Ванбисбрук, одержавший четыре победы подряд в розыгрыше плей-офф сезона-1995/16, когда «Флорида» добралась до финала Кубка Стэнли. Теперь лучшим по этому показателю является Сергей Бобровский. Сначала великий российский вратарь отправил всеми хваленный «Бостон» в отпуск, а теперь приближает к нему «Торонто».

Бобровский — или просто Боб, как его любят называть болельщики, — за первые две игры против «листьев» совершил суммарно 69 сейвов после 73 бросков и добыл «Флориде» две победы. Причем вторая получилась более яркой, потому что стала для «пантер» волевой.

Уже к шестой минуте встречи «Пантерз» горели со счетом 0:2 после голов Алекса Керфута и Райана О’Райлли, но «Торонто» наступил на грабли, которыми ранее сам прибил «Тампу». «Мейпл Лифс» не просто растеряли добытое преимущество, но и оказались в проигрышном положении, из которого теперь им будет выбраться очень проблематично. В середине первого периода гол Антона Лунделя вернул «Флориду» в игру, а в дебюте второго российский финн Александр Барков и Густав Форслинг выстрелили дуплетом и вывели «пантер» вперед. Далее все было делом техники рук и ног великолепного Бобровского.

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Российский вратарь раз за разом занимался ограблением скоростных форвардов «Торонто». А ведь у тех голевых моментов было с достатком. По броскам в створ «Мейпл Лифс» имели огромное преимущество над соперником из южного штата Америки, но толку не извлекли. Особенно яркими получились два сейва Бобровского: после выстрела Остона Мэттьюса из района слота и подставления Джона Тавареса с пятака. Такие спасения не приносят ничего, кроме громких побед.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=aa731d170e0ca537&partner_ext=173&place_id=222&oid=-105601641&hd=2&id=456249334&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Вам нужен классный вратарь, чтобы побеждать в каждой игре серии. И сегодня Бобровский ее принес», — сказал после матча главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Сергей Бобровский делает для команды то, чего не удалось в этом розыгрыше плей-офф главным вратарям НХЛ Андрею Василевскому, Игорю Шестеркину и Илье Сорокину. Он добывает победы и выигрывает серии. Пока что только одну. Но теперь противостояние «Пантерз» и «Мейпл Лифс» переезжает во Флориду, и южане перед двумя домашними матчами имеют преимущество 2−0. Естественно, еще ничего абсолютно не решено, но у лидеров «листьев» Вильяма Нюландера, Митчелла Марнера и Остона Мэттьюза на троих всего 3 очка (0+3) после двух игр.

И пусть голкипер «Торонто» Илья Самсонов на вопросы журналистов о влиянии на него великолепной игры Сергея Бобровского резко отвечает «Мне плевать (в оригинале использовано непечатное выражение)», остальные причастные к «Мейпл Лифс» навряд ли считают иначе.