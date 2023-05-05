Сногсшибательный гол русского хоккеиста в США! Он сорвал овации, повторив трюк легенды СССР Боброва

Кажется, это было очень давно, но тогда на календаре значился 2020-й год. «Даллас» не просто шумел, а гремел в розыгрыше Кубка Стэнли, добрался до его финала, где уступил машиноподобной «Тампе», а первыми скрипками в команде выступали три российских хоккеиста — вратарь Антон Худобин и форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов.

Прошло всего три года, а ни одного из этой троицы в штате Техас уже нет. Радулов окончательно закончил свои североамериканские приключения, приземлился в Казани и едва не дотащил «Ак Барс» до Кубка Гагарина, Худобин вот-вот тоже должен ворваться в Континентальную хоккейную лигу, Гурьянов после лучшего сезона в карьере неожиданно сдулся и теперь пытается вернуть прежний уровень в «Монреале».

А вот «Даллас», кажется, готов снова удивить всех в плей-офф. В первом раунде «Старз» очень уверенно нокаутировали Кирилла Капризова и его «Миннесоту», а во втором уже успели отыграться со счета 2:4 в первой игре с «Сиэтлом» (правда, техасцы все равно уступили в овертайме), и достаточно спокойно сравнять счет в серии.

И вновь важную роль в кубковых свершениях «Звезд» играет россиянин. Евгений Дадонов был обменян в «Даллас» как раз на Дениса Гурьянова, очень ярко дебютировал за новую команду, штампуя очки, а затем и впервые в карьере принялся зажигать в плей-офф. В дуэли с «Миннесотой» он отгрузил 3 гола, при том, что до этого в розыгрышах Кубка Стэнли не забивал никогда. А в ночь с четверга на пятницу по московскому времени забил и «Сиэтлу», сотворив настоящий шедевр.

В середине второго периода Дадонов получил шайбу на синей линии зоны «Кракен», легко ушел от защитника, обманул голкипера ложным замахом, завез шайбу за линию из-за ворот и сорвал овации арены в Далласе. Когда-то такие шайбы прозвали в честь советского нападающего Всеволода Боброва — «забить по-бобровски»!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=40c7fe44f9db38ee&partner_ext=173&place_id=222&oid=-198234097&hd=2&id=456251633&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дадонов сделал счет 2:0, «Сиэтл» вскоре снова сократил свое отставание до минимума, но тут слово взял человек, который играл за «Даллас» в 2020-м и продолжает делать это сегодня, несмотря на то, что в июле отметит 39-й день рождения. Американец Джо Павелски практически полностью пропустил серию с «Миннесотой» из-за травмы, но вернулся в строй в первой игре против «Кракен» и сразу бомбанул покером! А сегодня забросил пятую шайбу, став одним из лучших снайперов «Старз» в нынешнем плей-офф. Настоящая легенда!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=061250bff040043a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-105601641&hd=2&id=456249340&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Техасцы спокойно победили со счетом 4:2, сравнял счет в полуфинале Запада и теперь снова выглядят его фаворитом. Повторят ли они свой подвиг трехлетней давности? Прямо сейчас шансы на это выглядят весьма неплохими.