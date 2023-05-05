«Нэшвилл» подписал трехлетний контракт новичка со Свечковым

В этом сезоне он провел 27 матчей за «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка. В МХК за красно-белых игрок провел 5 матчей в «регулярке» и набрал 8 (4+4) очков. Контракт форварда со «Спартаком» истекает 30 апреля.