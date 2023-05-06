«Каролина» увеличила преимущество в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси»

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Йеспери Котканиеми (22-я и 24-я минуты), Джордан Стаал (38), Мартин Нечас (40), Джордан Мартинук (53) и Стефан Ноусен (54). У проигравших единственную шайбу забросил Майлз Вуд (44). Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков провел игру на скамейке запасных.

Американский защитник «Каролины» Джейккоб Слэвин сделал результативную передачу, которая стала для него 25-й в матчах плей-офф. По этому показателю он вышел на второе место в истории клуба, сравнявшись с канадским нападающим Роном Фрэнсисом. Лидером «Каролины» по количеству результативных передач является финский форвард Себастьян Ахо (33), который в этой встрече также записал на свой счет точный пас.