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09:25 (мск), источник: ТАСС

«Каролина» увеличила преимущество в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси»

Во втором матче противостояния «Каролина» одержала победу со счетом 6:1.

Каролина
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Источник: Reuters

ТАСС, 6 мая. «Каролина» в ночь на субботу дома разгромила «Нью-Джерси» со счетом 6:1 во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Йеспери Котканиеми (22-я и 24-я минуты), Джордан Стаал (38), Мартин Нечас (40), Джордан Мартинук (53) и Стефан Ноусен (54). У проигравших единственную шайбу забросил Майлз Вуд (44). Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков провел игру на скамейке запасных.

Американский защитник «Каролины» Джейккоб Слэвин сделал результативную передачу, которая стала для него 25-й в матчах плей-офф. По этому показателю он вышел на второе место в истории клуба, сравнявшись с канадским нападающим Роном Фрэнсисом. Лидером «Каролины» по количеству результативных передач является финский форвард Себастьян Ахо (33), который в этой встрече также записал на свой счет точный пас.

«Каролина» повела в серии до четырех побед со счетом 2−0. Следующий матч пройдет 7 мая в Нью-Джерси. По итогам регулярного чемпионата «Каролина» стала победителем Столичного дивизиона, «Нью-Джерси» занял второе место. В первом раунде плей-офф «Каролина» победила «Нью-Йорк Айлендерс» (4−1), «Нью-Джерси» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» (4−3).

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Каролина
6:1
0:0, 4:0, 2:1
Нью-Джерси
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