Свитер Овечкина — самый продаваемый в Америке. Русская звезда невероятно популярна, несмотря на политику

Как бы ни старался автор знаменитых антирусских истерик чех Доминик Гашек испортить популярность российской звезды НХЛ Александра Овечкина, сделать это не под силу никому. Недавно американская телекомпания ESPN поделилась любопытной информацией о том, что именно свитер Овечкина стал самым продаваемым во всей НХЛ. Ни Макдэвид, ни Стэмкос, ни Кейн не смогли оказать конкуренции россиянину, который провел неплохой сезон, собрав приличное количество рекордов.

Овечкин установил рекорды по количеству голов за одну команду, по количеству шайб за карьеру на выезде и по количеству сезонов с 40 шайбами. 23 декабря 2022 года Овечкин обогнал Горди Хоу и занял второе место в списке снайперов всех времен, уступая только Уэйну Гретцки. Понятно, что такие рекорды не могли остаться без внимания, и свитера Овечкина второй год подряд стали самыми популярными в Северной Америке.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d142b7cc3e9e0579&partner_ext=173&place_id=222&oid=869909&hd=2&id=456240098&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Свитера Овечкина занимали высокие позиции в продажах на протяжении всей его карьеры, но нынче стоит отметить и грамотную работу менеджмента. У «Кэпиталз» было два новых дизайна формы в этом сезоне: их ретро-свитера в синей, черной и бронзовой цветовой гамме, а также белые свитера «Стадионной серии» также повлияли на популярность. Правда, в матче на открытом воздухе Овечкин не играл из-за смерти отца, но его футболки были в продаже.

Лучшие свитера игроков по продажам, регулярный чемпионат:

Александр Овечкин, Сидни Кросби, Дэвид Пастрнак, Джек Хьюз, Остон Мэтьюз.

Лучшие свитера команд по продажам, регулярный чемпионат:

«Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Колорадо Эвеланш».

Сидни Кросби из «Питтсбурга», извечный соперник Овечкина на протяжении всей карьеры, был вторым среди игроков НХЛ по продажам свитеров, а звезда «Бостон Брюинз» Дэвид Пастрнак стал третьим. Звезда «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз стал самым прогрессирующим хоккеистом в деле популярности атрибутики и продемонстрировал всплеск продаж. Хьюз вошел в пятерку лучших, заняв четвертое место, поскольку его команда впервые с 2018 года вышла в плей-офф. А вот Остон Мэттьюс из «Торонто» занял пятое место, что как-то хиловато для лидера самой популярной команды мира.

Правда, по данным производителей атрибутики Fanatics, Мэттьюс стал самым продаваемым свитером в плей-офф — все это благодаря тому, что «Кленовые Листья» выиграли серию впервые с 2004 года. Хьюз в кубковом рейтинге продаж стал вторым, а Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — третьим. За ним следовали Пастрняк и суперзвезда «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Среди команд НХЛ у «Брюинз» были самые продаваемые свитера, поскольку «Мишки» установили рекорды регулярного чемпионата по победам (65) и очкам (135). Пятерку самых продаваемых команд составили также «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург», «Вашингтон» и обладатель Кубка Стэнли 2022 года «Колорадо». В плей-офф командный свитер «Бостона» тоже был лидером, а вот открытие розыгрыша Кубка Стэнли «Сиэтл» занял четвертое место.