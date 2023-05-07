Клуб НХЛ «Рейнджерс» расторг контракт с главным тренером Галланом

ТАСС, 7 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером Жераром Галланом. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба «Рейнджерс».

«Рейнджерс» в сезоне-2022/23 заняли третье место в Столичном дивизионе по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда проиграла «Нью-Джерси» со счетом в серии 3−4.

Галлану 59 лет, он возглавил «Рейнджерс» в 2021 году после того, как привел сборную Канады к победе на чемпионате мира. Галлан стал первым тренером в истории клуба, под руководством которого команда набрала более 100 очков в регулярном чемпионате в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне «Рейнджерс» дошли до финала Восточной конференции, где проиграли «Тампе» со счетом в серии 2−4.

В НХЛ специалист ранее тренировал «Коламбус», «Флориду» и «Вегас», с которым дошел до финала Кубка Стэнли 2018 года и был признан лучшим тренером сезона-2017/18.