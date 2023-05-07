Россиянин ответил шедевром на шедевр Макдэвида! Но суперзвёзды НХЛ уничтожили «Вегас»

Первая игра полуфинала Запада между «Вегасом» и «Эдмонтоном» вышла яркой и запоминающейся. Лидер «нефтяников» Леон Драйзайтль оформил покер, но коллективный ответ «рыцарей» на подвиги немца оказался сильнее — хозяева забрали игру со счётом 6:4.

Но в ответном матче к Драйзайтлю подключилась вторая суперзвезда «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, и против этого дуэта «Голден Найтс» уже ничего сделать не смогли.

Уже к первому перерыву «Ойлерз» сняли все вопросы о победителе матча. Начал всё тот же Драйзайтль, реализовавший большинство на третьей минуте. В борьбе на пятачке Леону не оказалось равных.

Второе большинство «Эдмонтона» в матче тоже оказалось реализованным — Эван Бушар забил прямым дальним броском. Ну, а затем «нефтяники» и вовсе «реализовали» меньшинство: Коннор Макдэвид сделал всё сам, несколько раз за эпизод превратив в посмешище опытнейшего защитника Ши Теодора. С другой стороны, ну как бороться против лучшего игрока планеты, если он всерьёз нацелился на гол?

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Ближе к концу периода гости ещё раз растерзали оборону «Вегаса», а забил снова Драйзайтль. Дубль немца сегодня, шесть голов в двух матчах полуфинала, и уже 13 шайб на его счету в восьми играх этого розыгрыша Кубка Стэнли!

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Между прочим, Драйзайтль идёт на историческое достижение по голам в плей-офф. Рекорд Уэйна Гретцки по шайбам в одном розыгрыше — 17, Лемье — 16, а первое место по этому показателю удерживают Яри Курри и Реджи Лич, которые в своё время забивали по 19 голов в одном плей-офф НХЛ. Так что если немецкий герой «Эдмонтона» продолжит в том же духе, то сможет поднять планку снайперов Кубка Стэнли на новый уровень, даже если «Ойлерз» в итоге остановятся на втором раунде.

Но сегодня «Вегас» точно был не способен остановить «нефтяников». При 0:4 к первому перерыву «рыцари» не стали менять вратаря, так что Лорану Броссуа выпала честь пропустить ещё и второй гол в матче от Макдэвида. Очередная реализация большинства для капитана «Ойлерз» оказалась даже слишком лёгкой.

Лишь на третий период в воротах хозяев появился Эдин Хилл, и вот он-то ни разу не пропустил от сбавившей ход машины из провинции Альберта. Зато «рыцари» смогли лишить «сухаря» Стюарта Скиннера, и какой голешник смог забить Иван Барбашёв! Россиянин в лучших теннисных традициях попал по шайбе с лёта, поймав её на пограничной высоте прямо перед лицом защитника «Эдмонтона».

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Барбашёв забил уже третий гол в серии с «Ойлерз», Иван пока лучший снайпер «рыцарей» в этом раунде, да и всего в плей-офф у него уже шесть шайб. Но сегодня его гол ничем не помог «Вегасу», который спокойно «догорел» в домашней встрече и позволил «Эдмонтону» сравнять счёт в серии.

Противостояние перебирается в Канаду, и там мы ждём не менее яркого его продолжения, новых голов Барбашёва и, конечно, рекордов Драйзайтля.