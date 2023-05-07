За провал Панарина уволили канадского тренера. Галлан так и не собрал в пазл всех звезд Нью-Йорка

Источник: nhl.com

Бум! Вслед за Александром Овечкиным главного тренера лишился и Артемий Панарин. Пока у одних идет плей-офф, другие решают вопросы обозримого будущего. И если наставник «Вашингтона» Питер Лавиолетт покинул столицу США после истечения трехлетнего контракта, то у Жерара Галлана еще действовало соглашение с «Рейнджерс». Однако после вылета в первом раунде Кубка Стэнли контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Мне кажется, что у нас были два успешных года. Одна плохая неделя дорого нам обошлась. Если я не могу остаться с учетом моих результатов и всего, что я сделал — думаю, что-то здесь не так. Но мы в Нью-Йорке, люди здесь выходят из себя, и это нормально. Не могу поверить, что мне нужно отвечать на вопросы медиа о моём уходе и увольнении. Разочаровывает», — заявил Галлан.

Кажется, что уже бывший тренер «Рейнджерс» если не шокирован, то крайне разочарован таким решением. И виновным себя не считает. Прошлый сезон для него и его команды и правда сложился неплохо. Команда из Нью-Йорка впервые за долгое время сыграла в финале конференции. Правда, во многом этом была заслуга Игоря Шестеркина, которого удостоили «Везины». Тогда как качество хоккея и год назад оставляло желать лучшего.

Ну, а на этот раз вылет команды, руководимой Галланом, получился весьма эпичным. Само по себе поражение от «Нью-Джерси» сложно назвать стыдным. Как никак, одна из лучших команд регулярного чемпионата. «Дьяволы» — молодые, быстрые, талантливые. Но то, как «синерубашечники» отпустили серию после двух гостевых побед, причем побед крупных, произвело неизгладимое впечатление.

Отчасти увольнение Галлана — это следствие посредственной игры лидеров. Можно сказать, что он пострадал из-за провала Панарина и Зибанежада. Артемий набирал очки только в одном из семи матчей в серии с «Девилс». А ближе к развязке противостояния свалился в третье звено, что для суперзвезды — нонсенс. Мика, в свою очередь, выступил более результативно, но тоже серьезно разочаровал. Да и его «-3» в решающей игре более, чем показательны. Не Галлан же их зарабатывал.

Но во многом это поражение можно считать тренерским. Все-таки именно задача тренера — расставить фишки на доске, найти сочетания, подход к каждому. Галлан, получивший мощнейшее усиление в дедлайн, там и не собрал пазл. Кажется, что ему все эти богатства в лице Тарасенко и Кейна и не нужны были вовсе. Жерар и до прихода в «Рейнджерс» был известен как тренер, проповедующий довольно простой прямолинейный хоккей. Тот, в который играл дошедший до финала «Вегас».

При этом ни о каких конфликтах с лидерами речи не шло. Галлан подтвердил репутацию тренера, который дает определенную свободу ветеранам. Таким образом, он сглаживает углы во взаимоотношениях в коллективе. Увы, «Рейнджерс» это не помогло. А вместе с тем проявился значимый минус тренера — нежелание или неумение работать с молодыми. Их, между тем, в системе клуба с Манхеттена накопилось немало. Однако что Лафренье, что Какко не развивались, буквально остановившись в развитии.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Жерара за его работу и приверженность “Рейнджерс” во время его пребывания на посту главного тренера. После моей оценки сезона и обсуждений с Жераром мы пришли к взаимному выводу, что замена пойдёт на пользу обеим сторонам. Я желаю ему и его семье всего наилучшего в будущем. Наши поиски нового главного тренера начнутся сразу же», — приводит слова генерального менеджера «Рейнджерс» Криса Друри ESPN.

Теперь команда из Нью-Йорка окажется на развилке. В североамериканской прессе уже успели «назначить» Джоэля Кенневилля — тренера Панарина и Кейна времен «Чикаго», а потом опровергнуть. Главная загвоздка — это секс-скандал 13-летней давности, из-за которого коуч Q потерял работу во «Флориде». А теперь он может вернуться в НХЛ только со специального одобрения, которое вряд ли получит. Именно поэтому год назад возник мимолетный вариант с «Авангардом».

В твиттере среди прочего проскользнула фамилия Марка Мессье как нового тренера для «Рейнджерс». Пока это даже не инсайд, а предложение пользователей социальной сети. Но звучит любопытно. Легенда «Рейнджерс» немного пробовал себя в тренерстве, чуть-чуть было менеджером, свозил сборную Канады на пару турниров, но глобально после окончания игровой карьеры нигде не пригодился. Почему бы ему не повторить путь Сергея Федорова и Игоря Ларионова — других великих игроков, которые далеко не сразу пришли к работе тренера?