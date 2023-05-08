Жену русского хоккеиста засняли, когда она кормила грудью в публичном месте в США

В воскресенье, 7 мая, Елизавета опубликовала в сторис инстаграма (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 35,6 тыс. подписчиков, новое фото. Супругу Сергачева засняли, когда она кормила грудью сына в публичном месте в США.

На днях Елизавета сделала достаточно трогательную публикацию. «Хочу официально заявить, что у меня лучший муж в мире. Миша остается почти каждый вечер и до 3−4 утра с Федей, чтоб я поспала. А сейчас забрал его и сказал ехать гулять с сестренками в парк аттракционов. Я понимаю, что это вообще-то нормальное поведение папы, который такой же родитель, как и мама, а не просто приложение, но все равно вопрос: за что мне такое счастье?))» — написала жена Сергачева, выложив фото мужа с ребенком.