«Торонто» — на грани вылета. Русский вратарь выбыл из-за травмы, а лидеры сдулись

От «Торонто» меньше всего ждали безыдейной и трусливой игры в ситуации, когда на кону стояло почти все. Остановить поймавшую кураж «Флориду» при счете 0−3 в серии — это потянет на сюжет из фантастического произведения. После того, как в первом раунде удалось завалить мощную «Тампу», у «Мэйпл Лифс» пропали вдохновение и настрой. Генеральный менеджер команды Кайл Дубас в конце второй игры, находясь в ложе прессы, в ярости швырнул бутылку с водой. Во время третьего матча ему понадобился бы как минимум ящик — настолько плохо «Торонто» смотрелся на протяжении большей части встречи.

Гостям удалось только самое начало, когда «Флорида» смело помчалась вперед и слишком вольно раскрывалась. Они открыли счет своим первым же броском — Лафферти завершил выход «два в одного» без шансов для Бобровского.

Выжидать и терпеть с таким сильным составом, как у «Торонто», немного странно. Но если при этом удаются опасные контратаки, то жить можно. Оба российских вратаря действовали прекрасно и кто знает, как повернулась бы игра, если бы не драматичный эпизод в начале второго периода.

Самсонова вывел из строя собственный защитник Шенн, врезавшийся в него на высокой скорости. Голкипер долгое время лежал на льду и потом отправился в раздевалку. Его было очень жаль. Он проводит первый по-настоящему приличный сезон в карьере. К нему есть претензии по игре в плей-офф, но до своей травмы вратарь в матче выглядел очень надежно.

Вместо Самсонова на площадку вышел его его сменщик Уолл, имеющий скромный опыт в НХЛ. Шенн в предыдущее моменте нарушил правила на нападающем «Флориды» Верхаге и хозяева в этом большинстве сравняли счет. Форвард Дюклер использовал ошибку защитников, которые приоткрыли ему коридор по центру своей зоны, и реализовал выход «один в ноль»!

«Торонто» еще подавал признаки жизни и сопротивлялся. Защитник Густафссон своевременно подключился к атаке и не без доли везения вывел свою команду вперед. Остается только недоумевать на тему того, в какой момент дорогие лидеры «Мэйпл Лифс» напялили на себя шапки-невидимки — ни Мэттьюс, ни Таварес, ни Марнер ничем существенным в атаке не запомнились. Из «большой четверки» нападения был заметен только Нюландер.

«Флорида» подправила настройки и стала играть более ответственно, чем в первом периоде, и ей однажды крупно повезло. Верхаге пытался занять позицию на чужом пятачке, чтобы закрыть обзор Уоллу, и по счастливой случайности стал автором гола.