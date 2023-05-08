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09:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новая сенсация от «Сиэтла»: сначала выбили чемпиона, на очереди — еще один фаворит

«Сиэтл» идет за кубком?

Сиэтл
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Источник: Reuters

«Сиэтл» не перестает удивлять в текущем розыгрыше плей-офф. После того, как команда выбила в первом раунде обладателя Кубка Стэнли «Колорадо», с кубковой силой «Кракена» пришла очередь столкнуться еще одному фавориту Западной конференции.

«Даллас» развалился всего за шесть с небольшим минут в начале второго периода третьей игры, пропустив в этом временном отрезке четыре раза после пяти бросков! Вратарь Оттинджер, который перед серией считался сильным звеном своей команды, выглядел моментами как любитель, пришедший на подкатку и не утруждающий себя выкладкой по полной. На третий период уже вышел его дублер Уэджвуд.

Самую большую потерю «Старз» понесли прямо перед первым пропущенным голом. Шайба после броска новичка «Кракена» Картье рикошетом прилетела в лицо ведущему защитнику Хейсканену. Финн скорчился от боли, а потом покинул площадку. Оборона команды потеряла ключевого игрока и рассыпалась быстрее, чем автор этих строк написал свой текст хотя бы на половину.

Во время загрузки произошла ошибка.

После двух периодов «Даллас» уступал 1:5 «Сиэтлу», поэтому с исходом третьей игры серии стало все очевидно. Однако один момент с участием русского нападающего «Старз» Евгения Дадонова заслуживает внимания. Как известно, гениальность заключается в простоте. Челябинец своевременно положил клюшку на лед, ловко обокрал выходившего из зоны с шайбой шведского форварда «Кракена» Веннберга и спустя несколько секунд выдал замечательный голевой пас на своего партнера по звену Марчмента. Получилось эффектно и зрелищно. На фоне соперника, показавшего фантастическую реализацию своих бросков, такого робкого сопротивления оказалось крайне мало. Однако в серии первого раунда «Даллас» тоже уступал 1−2, но потом включил режим максимальной концентрации и выиграл три матча подряд.

Сиэтл
7:2
0:0, 5:1, 2:1
Даллас
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