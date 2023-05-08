Новая сенсация от «Сиэтла»: сначала выбили чемпиона, на очереди — еще один фаворит

«Сиэтл» не перестает удивлять в текущем розыгрыше плей-офф. После того, как команда выбила в первом раунде обладателя Кубка Стэнли «Колорадо», с кубковой силой «Кракена» пришла очередь столкнуться еще одному фавориту Западной конференции.

«Даллас» развалился всего за шесть с небольшим минут в начале второго периода третьей игры, пропустив в этом временном отрезке четыре раза после пяти бросков! Вратарь Оттинджер, который перед серией считался сильным звеном своей команды, выглядел моментами как любитель, пришедший на подкатку и не утруждающий себя выкладкой по полной. На третий период уже вышел его дублер Уэджвуд.

Самую большую потерю «Старз» понесли прямо перед первым пропущенным голом. Шайба после броска новичка «Кракена» Картье рикошетом прилетела в лицо ведущему защитнику Хейсканену. Финн скорчился от боли, а потом покинул площадку. Оборона команды потеряла ключевого игрока и рассыпалась быстрее, чем автор этих строк написал свой текст хотя бы на половину.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=59ff3363629d7722&partner_ext=173&place_id=222&oid=-29993985&hd=2&id=456239356&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.