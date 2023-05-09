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09:26 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» обыграл «Эдмонтон» и вышел вперед в серии второго раунда плей-офф НХЛ

Третий матч серии завершился победой «Вегаса» со счетом 5:1.

Эдмонтон
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Источник: Reuters

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. «Вегас» в ночь на вторник в гостях обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо (5-я и 20-я минуты), Зак Уайтклауд (28), Джек Айкел (33) и Чендлер Стивенсон (38). У «Эдмонтона» единственную шайбу забросил Уоррен Фогель (3).

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев и форвард «Эдмонтона» Клим Костин не отметились результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Вегаса». Следующая игра пройдет 11 мая в Эдмонтоне. По итогам регулярного чемпионата «Вегас» стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, «Эдмонтон» занял второе место. В первом раунде «Вегас» победил «Виннипег» (4−1), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (4−2).

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