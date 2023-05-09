«Вегас» обыграл «Эдмонтон» и вышел вперед в серии второго раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. «Вегас» в ночь на вторник в гостях обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо (5-я и 20-я минуты), Зак Уайтклауд (28), Джек Айкел (33) и Чендлер Стивенсон (38). У «Эдмонтона» единственную шайбу забросил Уоррен Фогель (3).

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев и форвард «Эдмонтона» Клим Костин не отметились результативными действиями.