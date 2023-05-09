«Чикаго» будет выбирать первым на драфте НХЛ 2023 года

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. «Чикаго» в ночь вторник стал победителем драфт-лотереи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По итогам регулярного чемпионата «Чикаго» набрал 59 очков в 82 играх и стал последним в Центральном дивизионе. Меньше очков в активе только у «Анахайма» (58), занявшего последнее место в Тихоокеанском дивизионе.

«Анахайм» будет выбирать вторым на предстоящем драфте, третьим — «Коламбус», который по итогам регулярного чемпионата набрал 59 очков и стал последним в Столичном дивизионе. Далее будут выбирать «Сиэтл», «Монреаль», «Аризона», «Филадельфия», «Вашингтон», «Детройт», «Сент-Луис», «Ванкувер», «Аризона», «Баффало», «Питтсбург», «Нэшвилл» «, “Калгари”. Выборы с 17-го по 32-й будут определены по итогам плей-офф НХЛ.

18 апреля пресс-служба НХЛ опубликовала финальный рейтинг перспективных новичков НХЛ перед драфтом 2023 года. Российский нападающий петербургского СКА Матвей Мичков занял второе место в рейтинге полевых игроков не из Северной Америки, первым стал Лео Карлссон, выступающий за шведский «Эребру», тройку лидеров замкнул словак Далибор Дворский из шведского клуба АИК. В первую десятку рейтинга из россиян вошли Даниил Бут из ярославского «Локо-76» и Михаил Гуляев из «Омских ястребов».

Лучшим в рейтинге вратарей не из Северной Америки стал Александер Хеллнемо из шведского «Шеллефтео». В рейтинг попали двое россиян: восьмое место занял Руслан Хажеев из челябинских «Белых медведей», 12-м стал Егор Заврагин из ханты-мансийского клуба «Мамонты Югры». Первое место рейтинга среди североамериканских полевых игроков занял канадец Коннор Бедард, выступающий за «Реджайну» из Западной хоккейной лиги (WHL). Лучшим из североамериканских вратарей стал канадец Карсон Бьярнасон из выступающего в WHL «Брендона».