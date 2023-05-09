Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Каролина
Хоккей. НХЛ
04:30
Сиэтл
Даллас
Хоккей. НХЛ
8.05
Сиэтл
Даллас
72
Хоккей. НХЛ
9.05
Эдмонтон
Вегас
15
Хоккей. НХЛ
11.05
Флорида
Торонто
Хоккей. НХЛ
11.05
Эдмонтон
Вегас
Все события
9 мая, источник: Спорт-Экспресс

Малкин вошел в число номинантов на «Кинг Клэнси Трофи»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин включен в число номинантов на «Кинг Клэнси Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Без источника

Награда с 1988 года вручается игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. На нее номинируют по одному хоккеисту из каждой команды НХЛ. Действующим обладателем «Кинг Клэнси Трофи» является Пи-Кей Суббан («Нью-Джерси»).

В минувшем сезоне 36-летний россиянин набрал 83 (27+56) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь