Малкин вошел в число номинантов на «Кинг Клэнси Трофи»

Награда с 1988 года вручается игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. На нее номинируют по одному хоккеисту из каждой команды НХЛ. Действующим обладателем «Кинг Клэнси Трофи» является Пи-Кей Суббан («Нью-Джерси»).