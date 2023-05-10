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08:23 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» обыграл «Сиэтл» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ. Дадонов сделал две передачи

Четвертая игра серии второго раунда завершилась победой клуба из Техаса со счетом 6:3.

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Источник: Reuters

ТАСС, 10 мая. «Даллас» в среду в гостях обыграл «Сиэтл» со счетом 6:3 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейми Бенн (18-я минута), Томас Харли (25), Макс Доми (30, 58), Джо Павелски (31), Роопе Хинц (40). У «Сиэтла» отличились Джейден Шварц (32, 44) и Адам Ларссон (56).

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился двумя точными пасами, всего на его счету 8 очков (4 шайбы + 4 передачи) в 10 матчах текущего плей-офф.

Павелски забросил 70-ю шайбу в плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю из действующих игроков он уступает только российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (72 гола) и канадцу Сидни Кросби из «Питтсбурга» (71). Больше всего шайб в плей-офф НХЛ на счету канадца Уэйна Гретцки (122).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии стал равным — 2−2. Пятый матч пройдет 12 мая в Далласе. По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял второе место в Центральном дивизионе, «Сиэтл» стал четвертым в Тихоокеанском дивизионе. В первом раунде плей-офф «Даллас» со счетом 4−2 победил «Миннесоту», «Сиэтл» был сильнее действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо» (4−3).

В другом матче игрового дня «Каролина» на выезде разгромила «Нью-Джерси» (6:1) и повела в серии со счетом 3−1. Пятый матч пройдет 12 мая на площадке «Каролины».

Сиэтл
3:6
0:1, 1:4, 2:1
Даллас
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