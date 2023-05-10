Новый ужас для «дьяволов»! «Каролина» уничтожила их за 12 минут и в шаге от финала Востока

Вторая полуфинальная серия на Востоке НХЛ тоже близка к финалу. «Каролина» устроила два разгрома «Нью-Джерси» на домашней площадке, затем оступилась в третьем матче в Ньюарке, но сегодня в великолепном стиле выиграла, возможно, ключевой поединок в противостоянии.

При этом началось всё для «дьяволов» неплохо: Джек Хьюз, набравший в прошлой встрече четыре очка, открыл счёт уже на исходе второй минуты.

Но затем обороне «ураганов» удалось сдержать новые атакующие порывы хозяев, успокоить игру, а в конце периода и вовсе сравнять счёт: Славин совершил шикарный перехват, тут же начал атаку, на острие которой оказался Нечас.

Ну, а второй период превратился в натуральный кошмар для «Нью-Джерси» и голкипера Витека Ванечека. Точнее, не весь период, а отрезок с 28-й минуты и до сирены на перерыв — за это время «Каролина» забила хозяевам пять безответных шайб. Сначала покуражилось звено Нечас — Стаал — Песке, затем настало время тройки Мартинука — в результате «Харрикейнз» претворили в голы ровно половину бросков в створ за период, Ванечек закончил матч после пятой шайбы, но и вышедший вместо него Акира Шмид пропустил за 24 секунды до конца периода.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=23184a2ad16f5d4b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-119970738&hd=2&id=456250764&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как это часто бывает, после голевой феерии во второй трети матча заключительный период оказался сухим. «Каролина» спокойно довела дело до победы, «Нью-Джерси» же фактически бросил играть. Итог — 6:1. Уже третья разгромная победа «ураганов» над «дьяволами» в этой серии, и в следующем матче на домашней площадке «Каролина» сможет оформить выход в финал Восточной конференции. В последний раз на этой стадии «Харрикейнз» играли в плей-офф четырёхлетней давности.