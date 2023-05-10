Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.05
Флорида
Торонто
Хоккей. НХЛ
04:30
Сиэтл
Даллас
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Каролина
16
Хоккей. НХЛ
9.05
Эдмонтон
Вегас
15
Хоккей. НХЛ
11.05
Эдмонтон
Вегас
Хоккей. НХЛ
12.05
Даллас
Сиэтл
Все события
13:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянина Мичкова выберут в первом раунде драфта НХЛ, считают СМИ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. «Сан-Хосе Шаркс» выберет нападающего петербургского СКА Матвея Мичкова в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Athletic.

Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По итогам драфт-лотереи «Сан-Хосе» получил право четвертого выбора на драфте 2023 года. По данным издания, «Шаркс» использует свою первую возможность в пользу драфт-пика 18-летнего россиянина.

Ранее Мичков получил второй номер в финальном рейтинге выступающих не в Северной Америки игроков центрального скаутского бюро НХЛ. Первый раунд драфта НХЛ состоится в Нэшвилле 28 июня.

Мичков перешел в «Сочи» из СКА на правах аренды по ходу прошедшего регулярного сезона и провел за «леопардов» 27 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 20 очков (9 шайб + 11 передач). В возрасте 16 лет 339 дней Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР, обновив достижение Александра Овечкина.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-украинка получила паспорт России. Ее секретно вывозили из страны
'Я второй Христос, а ты ведьма!' Как сходил с ума главный соперник Хабиба
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь