Россиянина Мичкова выберут в первом раунде драфта НХЛ, считают СМИ

По итогам драфт-лотереи «Сан-Хосе» получил право четвертого выбора на драфте 2023 года. По данным издания, «Шаркс» использует свою первую возможность в пользу драфт-пика 18-летнего россиянина.

Ранее Мичков получил второй номер в финальном рейтинге выступающих не в Северной Америки игроков центрального скаутского бюро НХЛ. Первый раунд драфта НХЛ состоится в Нэшвилле 28 июня.

Мичков перешел в «Сочи» из СКА на правах аренды по ходу прошедшего регулярного сезона и провел за «леопардов» 27 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 20 очков (9 шайб + 11 передач). В возрасте 16 лет 339 дней Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР, обновив достижение Александра Овечкина.