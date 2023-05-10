Россиянина Мичкова выберут в первом раунде драфта НХЛ, считают СМИ
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. «Сан-Хосе Шаркс» выберет нападающего петербургского СКА Матвея Мичкова в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Athletic.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. «Сан-Хосе Шаркс» выберет нападающего петербургского СКА Матвея Мичкова в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Athletic.
По итогам драфт-лотереи «Сан-Хосе» получил право четвертого выбора на драфте 2023 года. По данным издания, «Шаркс» использует свою первую возможность в пользу драфт-пика 18-летнего россиянина.
Ранее Мичков получил второй номер в финальном рейтинге выступающих не в Северной Америки игроков центрального скаутского бюро НХЛ. Первый раунд драфта НХЛ состоится в Нэшвилле 28 июня.
Мичков перешел в «Сочи» из СКА на правах аренды по ходу прошедшего регулярного сезона и провел за «леопардов» 27 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 20 очков (9 шайб + 11 передач). В возрасте 16 лет 339 дней Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР, обновив достижение Александра Овечкина.