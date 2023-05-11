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09:33 (мск), источник: ТАСС

«Эдмонтон» победил «Вегас» в матче плей-офф НХЛ. Костин сделал результативную передачу

Четвертая игра серии второго раунда завершилась победой канадского клуба со счетом 4:1.

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Источник: Reuters

ТАСС, 11 мая. «Эдмонтон» в четверг дома обыграл «Вегас» со счетом 4:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Бьюгстад (7-я минута), Эван Бушар (8), Маттиас Экхольм (14) и Райан Нюджент-Хопкинс (35). У проигравших отличился Николя Руа (46). Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин сделал результативную передачу, форвард «Вегаса» Иван Барбашев не набрал очков.

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Бушар забил гол в большинстве, он набрал 13-очко в нынешнем розыгрыше плей-офф при игре с численным преимуществом. Канадец повторил рекорд НХЛ по этому показателю среди защитников в XXI веке, который в 2021 году установил швед Виктор Хедман, выступающий за «Тампу». Абсолютным рекордсменом лиги является канадец Эл Макиннис, набравший 23 очка при игре в большинстве в 1989 году.

Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал два результативных паса и довел количество набранных очков в матчах регулярного чемпионата и плей-офф до 170 (69 шайб + 101 передача). Форвард стал пятым игроком в истории НХЛ, которому удалось преодолеть данную отметку. Ранее это удавалось канадцам Уэйну Гретцки (10 раз), Марио Лемье (3), Майку Босси и чеху Яромиру Ягру (оба — по 1). Последними до Макдэвида это сделали Лемье и Ягр в сезоне-1995/96.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет 13 мая в Лас-Вегасе. По итогам регулярного чемпионата «Вегас» стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, «Эдмонтон» занял второе место. В первом раунде «Вегас» победил «Виннипег» (4−1), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (4−2).

«Торонто» победил на выезде «Флориду» (2:1). Российский вратарь проигравшей команды Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25. Счет в серии стал 3−1 в пользу «Флориды». Следующая встреча пройдет 13 мая в Торонто.

Эдмонтон
4:1
3:0, 1:0, 0:1
Вегас
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