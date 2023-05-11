«Эдмонтон» победил «Вегас» в матче плей-офф НХЛ. Костин сделал результативную передачу

ТАСС, 11 мая. «Эдмонтон» в четверг дома обыграл «Вегас» со счетом 4:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Бьюгстад (7-я минута), Эван Бушар (8), Маттиас Экхольм (14) и Райан Нюджент-Хопкинс (35). У проигравших отличился Николя Руа (46). Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин сделал результативную передачу, форвард «Вегаса» Иван Барбашев не набрал очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=690ec13a20dda189&partner_ext=173&place_id=222&oid=-212642223&hd=1&id=456239247&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бушар забил гол в большинстве, он набрал 13-очко в нынешнем розыгрыше плей-офф при игре с численным преимуществом. Канадец повторил рекорд НХЛ по этому показателю среди защитников в XXI веке, который в 2021 году установил швед Виктор Хедман, выступающий за «Тампу». Абсолютным рекордсменом лиги является канадец Эл Макиннис, набравший 23 очка при игре в большинстве в 1989 году.

Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал два результативных паса и довел количество набранных очков в матчах регулярного чемпионата и плей-офф до 170 (69 шайб + 101 передача). Форвард стал пятым игроком в истории НХЛ, которому удалось преодолеть данную отметку. Ранее это удавалось канадцам Уэйну Гретцки (10 раз), Марио Лемье (3), Майку Босси и чеху Яромиру Ягру (оба — по 1). Последними до Макдэвида это сделали Лемье и Ягр в сезоне-1995/96.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет 13 мая в Лас-Вегасе. По итогам регулярного чемпионата «Вегас» стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, «Эдмонтон» занял второе место. В первом раунде «Вегас» победил «Виннипег» (4−1), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (4−2).