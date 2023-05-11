Голкипер «Торонто» Самсонов пропустит пятый матч с «Флоридой»

По словам главного тренера канадского клуба Шелдона Кифа, Самсонов ни разу не тренировался на льду с момента получения травмы в третьем матче между «Флоридой» и «Торонто» (3:2 ОТ) после столкновения с одноклубником Люком Шенном. Место в воротах в пятом матче займёт Джозеф Уолл.