Овечкин назвал символическую сборную своей мечты

«Символическая сборная за всё время со мной в составе? Вратарь будет Евгений Набоков, в защите Вячеслав Фетисов и Андрей Марков, в нападении тройка Александр Овечкин — Сергей Фёдоров — Александр Сёмин. Иностранцы? Мне нормально с теми, кого назвал», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Напомним, с Фёдоровым и Сёминым Овечкин играл за «Кэпиталз» с 2008 по 2009 год. С Евгением Набоковым, Андрем Марковым, Фёдоровым и Сёминым Александр стал чемпионом мира в 2008 году в Канаде, победив со сборной России в финале хозяев турнира со счётом 5:4 ОТ.