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20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин назвал символическую сборную своей мечты

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин составил символическую сборную своей мечты.

Вашингтон
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Источник: Reuters

«Символическая сборная за всё время со мной в составе? Вратарь будет Евгений Набоков, в защите Вячеслав Фетисов и Андрей Марков, в нападении тройка Александр Овечкин — Сергей Фёдоров — Александр Сёмин. Иностранцы? Мне нормально с теми, кого назвал», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Напомним, с Фёдоровым и Сёминым Овечкин играл за «Кэпиталз» с 2008 по 2009 год. С Евгением Набоковым, Андрем Марковым, Фёдоровым и Сёминым Александр стал чемпионом мира в 2008 году в Канаде, победив со сборной России в финале хозяев турнира со счётом 5:4 ОТ.

В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов.

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