Овечкин назвал символическую сборную своей мечты
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин составил символическую сборную своей мечты.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин составил символическую сборную своей мечты.
«Символическая сборная за всё время со мной в составе? Вратарь будет Евгений Набоков, в защите Вячеслав Фетисов и Андрей Марков, в нападении тройка Александр Овечкин — Сергей Фёдоров — Александр Сёмин. Иностранцы? Мне нормально с теми, кого назвал», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».
Напомним, с Фёдоровым и Сёминым Овечкин играл за «Кэпиталз» с 2008 по 2009 год. С Евгением Набоковым, Андрем Марковым, Фёдоровым и Сёминым Александр стал чемпионом мира в 2008 году в Канаде, победив со сборной России в финале хозяев турнира со счётом 5:4 ОТ.
В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов.