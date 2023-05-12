«Каролина» стала первым финалистом Восточной конференции плей-офф НХЛ

ТАСС, 12 мая. «Каролина» в ночь на пятницу дома победила «Нью-Джерси» в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейкоб Славин (21-я минута), Брент Бёрнс (40) и Йеспер Фаст (68). У проигравших отличились Доусон Мерсер (16) и Тимо Майер (28). Канадец Джордан Мартинук сделал результативную передачу и продлил серию с набранными очками до пяти матчей. Он повторил рекорд «Каролины» по этому показателю в играх плей-офф, ранее такое удавалось канадцу Кори Стиллману (2006) и финну Себастьяну Ахо (2020).

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«Каролина» победила в серии до четырех побед со счетом 4−1. В финале конференции команда сыграет с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (1−3). По итогам регулярного чемпионата «Каролина» стала победителем Столичного дивизиона, «Нью-Джерси» занял второе место. В первом раунде плей-офф «Каролина» победила «Нью-Йорк Айлендерс» (4−1), «Нью-Джерси» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» (4−3).

«Каролина» в пятый раз вышла в финал конференции в XXI веке, по этому показателю клуб уступает лишь «Питтсбургу» (6) и «Тампе» (7). В последний раз команда играла на этой стадии в 2019 году, уступив «Бостону» (0−4). До этого «Каролина» проиграла в решающей серии Востока «Питтсбургу» в 2009 году (0−4). Дважды клуб становился лучшей командой конференции: в 2002 году «Каролина» одолела в финале «Торонто» (4−2), в 2006-м — «Баффало» (4−3). В 2006 году команда стала обладателем Кубка Стэнли.

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