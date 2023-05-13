Бобровский выбил «Торонто»! Вратарь-ветеран сыграл как в лучшие годы

«Флорида» взяла верх над «Торонто» в овертайме пятого матча и впервые с 1996 года вышла в финал Восточной конференции. Ни у кого язык не повернется сказать, что канадской команде не повезло. Она не справилась с давлением, которое всегда сопровождает фаворита, и закономерно вылетела.

«Мэйпл Лифс» в первом раунде остановили грандиозную «Тампу», пройдя начальную стадию Кубка Стэнли впервые за 19 лет, и после этого где-то растеряли почти все свои козыри. Было странно видеть, что в серии против «Пантер» канадская команда по большей части обороняется, действует местами примитивно и порой побаивается не самого статусного соперника.

Звездная атака «Торонто» подозрительно замолчала, напомнив о себе только в четвертом матче.

В прошлом раунде она издевалась над лучшим вратаря мира Андреем Василевским, забрасывая ему шайбы пачками и на любой вкус. Против другого русского голкипера нападение «Мэйпл Лифс» смотрелось бледно — Сергей Бобровский играл как в лучшие годы и стал основным фактором успеха «Флориды». В последнем матче он справился с 50 бросками из 52.

После гостевой победы в четвертом матче менеджмент, тренеры, хоккеисты и болельщики «Торонто» чуть взбодрились и попытались сделать вид, что серию можно спасти и со счета 0−3. Руководство «Мэйпл Лифс» даже пошло на смелый шаг и перед пятой встречей впервые в нынешнем плей-офф отправило всю команду ночевать не по домам, а закрыла в отеле. В этом решении имелся свой резон — «Торонто» потерпел четыре поражения в пяти домашних матчах в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Однако поначалу толку от «казарменных методов» не было.

Бобровский действовал надежно, его партнеры излучали уверенность космического масштаба и, как только им представилась подходящая ситуация, открыли счет. Точный щелчок защитника Аарона Экблада еще на один шаг приблизил «Торонто» к вылету из плей-офф.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=130aa73bb768cb1b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217301162&hd=1&id=456239172&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дальнейшее течение матча почти полностью отражало содержание всей серии: Бобровский круто выручает, а потом его команда спокойно забивает. Отличился нападающий Верхаге, причем сделал это в момент, когда хозяева владели преимуществом и больше атаковали.

Из беспросветного состояния домашние трибуны только ближе к середине второго периода вывел защитник Райлли. Он набросил шайбу кистевым броском от синей линии и попал. Перед Бобровским было слишком много своих и чужих, поэтому полет шайбы он не разглядел.

Райлли не остановился на достигнутом, в одной из атак на кураже примчался на чужой пятачок и, как показалось, забил. Гол не был засчитан, хотя на повторе видно, что шайба полностью пересекла линию ворот «Флориды». В перерыве в студии телеканала TNT эпизод очень грамотно разобрали эксперты, в их числе бывший судья Дон Кохарски и вратарская легенда «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Шайба изначально была прижата коньком Бобровского. Она визуально пересекла линию после того, как арбитр остановил игру, хотя и не дал свисток. Все стало очевидным после объяснений в прямом эфире. Россиянин встал с колен и только тогда шайба заползла полностью за ленточку. Зрители, включая генерального менеджера «Мэйпл Лифс» Кайла Дубаса, реагировали именно на этот момент. Их возмущение можно понять. Но специально обученные люди в «военной комнате» в Торонто блестяще разобрались в сложнейшей ситуации.

Хозяева удвоили свои усилия в третьем периоде, но «Флорида» не поддавалась давлению и по-умному справлялась с давлением соперника. Нападающий «Мэйпл Лифс» Нюландер вернул интригу, использовав редкую ошибку Бобровского на перемещении ближе к концу третьего периода.