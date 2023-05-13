НХЛ объявила финалистов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата
Претендентами на «Харт трофи» стали Коннор Макдэвид, Давид Пастрняк и Мэттью Ткачук.
Претендентами на «Харт трофи» стали Коннор Макдэвид, Давид Пастрняк и Мэттью Ткачук.
ТАСС, 13 мая. Нападающие Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон») и Мэттью Ткачук («Флорида») вошли в число претендентов на «Харт трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в субботу сообщает пресс-служба лиги.
В регулярном чемпионате Макдэвид набрал 153 очка, в 82 играх канадец забросил 64 шайбы и отдал 89 голевых передач. Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 150 и более очков в одном сезоне. Также он побил рекорд по числу набранных очков в регулярном чемпионате в XXI веке, ранее достижение принадлежало российскому нападающему «Тампы» Никите Кучерову, который в сезоне 2018/19 набрал 128 очков (41+87) по итогам 82 игр.
Пастрняк в 82 играх набрал 113 очков (61 гол + 52 голевые передачи). Вместе с «Бостоном» чех стал победителем регулярного чемпионата. Ткачук набрал 109 очков в 79 играх, на счету американца 40 голов и 69 голевых передач.
«Харт трофи» вручается с 1924 года, чаще всех награду получал канадец Уэйн Гретцки (девять раз). Россияне шесть раз становились обладателями «Харт трофи», награду получали Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013), Евгений Малкин (2012), Никита Кучеров (2019). В прошлом году одним из номинантов на приз был российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.