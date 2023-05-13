НХЛ объявила финалистов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата

ТАСС, 13 мая. Нападающие Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон») и Мэттью Ткачук («Флорида») вошли в число претендентов на «Харт трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в субботу сообщает пресс-служба лиги.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ca587cec68a7c46c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-201485137&hd=1&id=456242732&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В регулярном чемпионате Макдэвид набрал 153 очка, в 82 играх канадец забросил 64 шайбы и отдал 89 голевых передач. Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 150 и более очков в одном сезоне. Также он побил рекорд по числу набранных очков в регулярном чемпионате в XXI веке, ранее достижение принадлежало российскому нападающему «Тампы» Никите Кучерову, который в сезоне 2018/19 набрал 128 очков (41+87) по итогам 82 игр.

Пастрняк в 82 играх набрал 113 очков (61 гол + 52 голевые передачи). Вместе с «Бостоном» чех стал победителем регулярного чемпионата. Ткачук набрал 109 очков в 79 играх, на счету американца 40 голов и 69 голевых передач.