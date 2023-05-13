«Вегас» обыграл «Эдмонтон» в матче плей-офф НХЛ. Барбашев отдал голевую передачу

ТАСС, 13 мая. «Вегас» дома со счетом 4:3 обыграл «Эдмонтон» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу в Лас-Вегасе.

В составе победителей шайбы забросили Джек Айкел (4-я минута), Марк Стоун (35), Райлли Смит (35), Николас Хейг (36). У «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (4, 43) и Зак Хайман (10).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8b45da852558ae84&partner_ext=173&place_id=222&oid=-130692026&hd=1&id=456261744&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился голевой передачей, которая стала для него третьей в текущем плей-офф, также на его счету четыре шайбы в 10 играх. Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин не отметился голевыми действиями.