«Вегас» обыграл «Эдмонтон» в матче плей-офф НХЛ. Барбашев отдал голевую передачу
«Вегас» ведет в серии второго раунда со счетом 3−2.
«Вегас» ведет в серии второго раунда со счетом 3−2.
ТАСС, 13 мая. «Вегас» дома со счетом 4:3 обыграл «Эдмонтон» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу в Лас-Вегасе.
В составе победителей шайбы забросили Джек Айкел (4-я минута), Марк Стоун (35), Райлли Смит (35), Николас Хейг (36). У «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (4, 43) и Зак Хайман (10).
Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился голевой передачей, которая стала для него третьей в текущем плей-офф, также на его счету четыре шайбы в 10 играх. Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин не отметился голевыми действиями.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Вегаса», шестой матч пройдет 14 мая в Эдмонтоне. По итогам регулярного чемпионата «Вегас» стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, «Эдмонтон» занял второе место. В первом раунде «Вегас» победил «Виннипег» (4−1), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (4−2).