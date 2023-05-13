Российский вратарь установил историческое достижение в НХЛ

В пятой встрече серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли против «Торонто Мейпл Лифс» хоккеист совершил 50 сейвов. До этого историческое достижение принадлежало Скоту Клемменсену, который в 2012 году совершил 39 спасений.
Матч завершился победой «Флориды» в овертайме со счетом 3:2. Команда одержала четвертую победу в серии до четырех побед и вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнс».
Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Всего 34-летний российский голкипер провел в НХЛ 642 встречи. В текущем сезоне он сыграл 50 матчей, 24 из которых завершились победой.