Российский вратарь установил историческое достижение в НХЛ

В пятой встрече серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли против «Торонто Мейпл Лифс» хоккеист совершил 50 сейвов. До этого историческое достижение принадлежало Скоту Клемменсену, который в 2012 году совершил 39 спасений.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=130aa73bb768cb1b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217301162&hd=1&id=456239172&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч завершился победой «Флориды» в овертайме со счетом 3:2. Команда одержала четвертую победу в серии до четырех побед и вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнс».