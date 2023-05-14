Звездный американец повторил достижение Овечкина, но его команда не может справиться с новичком плей-офф

«Сиэтл» продолжает творить чудеса. У команды Дэйва Хэкстола больше нет права на ошибку в серии с «Далласом», но это не стало проблемой для дерзких дебютантов Кубка Стэнли. Сегодня на домашнем льду «Кракен» уверенно обыграл опытных «Старз», и теперь исход противостояния решит седьмой матч, который пройдет в Техасе. Просто удивительно, какой ход набрал «Сиэтл», а ведь еще в первом раунде немногие оставляли им шансы в битве против «Колорадо».

Хозяева вышли на лед максимально заряженными и обрушили целый шквал атак на ворота соперника. «Кракен» нанес за первый период 16 бросков, в то время как «Даллас» выжал всего пять. Но, как и в прошлой игре, «Старз» сделали ставку не на их количество, а на качество. Техасцев не смутил трудовой гол с пятака Янни Гурда, и всего через 30 секунд вернувшийся после травмы Мэйсон Марчмент восстановил равновесие. Эта серия получается очень результативной, и сегодняшний матч не стал исключением.

На перерыв хозяева все равно ушли, ведя в счете. Большинство — проблемный аспект в игре «Кракена», но на этот раз команда реализовала численный перевес, а Джордан Эберле отметился пятой шайбой в нынешнем плей-офф. Этот гол еще больше окрылил «Сиэтл», и после перерыва хозяева выдали мощный отрезок. За три минуты они забросили две шайбы, а гол молодого Тайа Картье отправил голкипера «Далласа» Джейка Оттинджера на скамейку запасных.

Выход Скотта Веджвуда немного зажег огонь в настрое техасцев. Гости заметно прибавили в атаке и заставили «Сиэтл» ошибаться. Результатом давления стало большинство, которое своим фирменным подправлением реализовал нестареющий Джо Павелски. 38-летний американец забросил в текущей серии уже восемь шайб, что стало рекордом франшизы за один раунд. Этот гол стал для форварда 72-м за карьеру в плей-офф, и на пару с Александром Овечкиным это лучший показатель среди действующих игроков.

«Даллас» после провального старта действительно взбодрился, дважды проверил на прочность каркас ворот соперника, но «Сиэтл» готов был грызть лед ради победы. В середине третьего периода Мэттью Бенирс размочил Веджвуда, после чего хозяева получили быстрый ответ от Йоэля Кивиранты. И все же зацепиться за интригу «Старз» не смогли. Броском в пустые ворота Эберле оформил дубль, и теперь все решится в Техасе. Каким бы ни был исход для «Сиэтла», эта команда заслуживает только похвалы.