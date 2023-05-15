Неожиданный русский герой плей-офф НХЛ: Барбашев помог партнеру сделать хет-трик и затмить Макдэвида!

Невысокий нападающий Джонатан Маршессо был одним из символов «Вегаса», который в своем дебютном сезоне в НХЛ удивил всех. Сначала тем, что легко отказался от Вадима Шипачева, которому дали солидный контракт. А затем — удивительным результатом в плей-офф, где «Голден Найтс» уступили лишь «Вашингтону» в финале.

Маршессо, который до 25 лет не мог закрепиться в НХЛ, тогда выдал сезон жизни — и в регулярке, и в плей-офф выбивал по очку за матч. Получив солидный контракт, Джонатан не то чтобы успокоился, но на тот уровень так и не выходил. Нынешний плей-офф — похоже, снова его звездный час. Но в первой смене зажгли его партнеры по тройке пятилетней давности: Вилльям Карлссон поборолся за шайбу, а Райлли Смит точно бросил.

На протяжении всей серии «Эдмонтон» и «Вегас» не отсиживались в обороне. Но чтобы за первую минуту матча забить два гола? Что ж, вратаря гостей Хилла можно поругать за этот гол, но Макдэвид бросил действительно классно.

А уже через пару минут «Ойлерз» вышли вперед благодаря невероятно агрессивной игре в чужой зоне — отличился Уоррен Фогеле.

Запал хозяев стих, «Вегас» стабилизировал свою игру, а во втором периоде пришло время ударной тройки гостей. Вот только зажигал в ней не самый звездный игрок команды Джек Айкел, результат сделали Иван Барбашев и Маршессо. Российский нападающий удачно подставил клюшку на пятаке, и партнеру оставалось только замкнуть дальнюю штангу.

А вскоре Барбашев выцарапал шайбу у второй звезды «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, отпасовал на синюю линию Мартинесу, после броска которого вратарь хозяев Скиннер упустил шайбу из виду. Первым подоспел Маршессо.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=cec4b2f169e4b876&partner_ext=173&place_id=222&oid=-119970738&hd=2&id=456250797&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В «Эдмонтоне» быстро поставили крест на вратаре Джеке Кэмпбелле, которому прошлым летом дали контракт на пять лет с годовой зарплатой в 5 миллионов долларов. В регулярке Кэмпбелл провалился, но в плей-офф выходил на лед в трех матчах и пропустил всего дважды. Вот только на решающий матч снова выпустили Скиннера, который не выручил. Маршессо оформил хет-трик, а во втором перерыве «Ойлерз» поменяли вратаря.