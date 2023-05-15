Неожиданный русский герой плей-офф НХЛ: Барбашев помог партнеру сделать хет-трик и затмить Макдэвида!
«Вегас» выбил «Эдмонтон».
«Вегас» выбил «Эдмонтон».
Невысокий нападающий Джонатан Маршессо был одним из символов «Вегаса», который в своем дебютном сезоне в НХЛ удивил всех. Сначала тем, что легко отказался от Вадима Шипачева, которому дали солидный контракт. А затем — удивительным результатом в плей-офф, где «Голден Найтс» уступили лишь «Вашингтону» в финале.
Маршессо, который до 25 лет не мог закрепиться в НХЛ, тогда выдал сезон жизни — и в регулярке, и в плей-офф выбивал по очку за матч. Получив солидный контракт, Джонатан не то чтобы успокоился, но на тот уровень так и не выходил. Нынешний плей-офф — похоже, снова его звездный час. Но в первой смене зажгли его партнеры по тройке пятилетней давности: Вилльям Карлссон поборолся за шайбу, а Райлли Смит точно бросил.
На протяжении всей серии «Эдмонтон» и «Вегас» не отсиживались в обороне. Но чтобы за первую минуту матча забить два гола? Что ж, вратаря гостей Хилла можно поругать за этот гол, но Макдэвид бросил действительно классно.
А уже через пару минут «Ойлерз» вышли вперед благодаря невероятно агрессивной игре в чужой зоне — отличился Уоррен Фогеле.
Запал хозяев стих, «Вегас» стабилизировал свою игру, а во втором периоде пришло время ударной тройки гостей. Вот только зажигал в ней не самый звездный игрок команды Джек Айкел, результат сделали Иван Барбашев и Маршессо. Российский нападающий удачно подставил клюшку на пятаке, и партнеру оставалось только замкнуть дальнюю штангу.
А вскоре Барбашев выцарапал шайбу у второй звезды «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, отпасовал на синюю линию Мартинесу, после броска которого вратарь хозяев Скиннер упустил шайбу из виду. Первым подоспел Маршессо.
В «Эдмонтоне» быстро поставили крест на вратаре Джеке Кэмпбелле, которому прошлым летом дали контракт на пять лет с годовой зарплатой в 5 миллионов долларов. В регулярке Кэмпбелл провалился, но в плей-офф выходил на лед в трех матчах и пропустил всего дважды. Вот только на решающий матч снова выпустили Скиннера, который не выручил. Маршессо оформил хет-трик, а во втором перерыве «Ойлерз» поменяли вратаря.
«Эдмонтон» поддушивал соперника весь третий период, и тут стоит отметить Хилла — он здорово заменил по ходу серии травмировавшегося Броссуа. А ведь опасений было много: Хилл до этого сезона ни разу не играл в плей-офф. Но выдал шикарную серию, как и Айкел, Теодор, Маршессо, Пьетранджело, Барбашев. Обладатель Кубка Стэнли-2019 стартовал в серии с «Эдмонтоном» с трех голов в двух матчах, но даже когда перестал забивать, не стал от этого менее полезным. Барбашев в шести матчах серии заработал «+6», набрал 6 (3+3) очков, и его по праву считают одним из самых ценных игроков «Вегаса». И кто удивится, если спустя четыре года Иван снова поднимет кубок над головой?