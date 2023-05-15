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21:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Белорус Егор Шарангович оценил сезон в составе «Нью-Джерси Дэвилз»

Белорусский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович оценил прошедший сезон для команды. «Дэвилз» дошли до второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, где проиграли «Каролине Харрикейнз» (4−1).

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Источник: AP 2022

"Сезон прошёл не так, как я хотел бы. Но я буду работать над собой. Планирую изменить предсезонную подготовку, работу на льду. Некоторые ребята в команде вышли на новый уровень, появились новые хоккеисты, поэтому моя роль в команде немного изменилась. Я получил хороший опыт. Мне нужно провести хорошую подготовку, чтобы быть быстрее, лучше бороться в углах площадки. Поменяю тренеров и буду работать над этим летом.

Больше игр в меньшинстве? Да, я много играл в меньшинстве, думаю, тренерам нравилось то, как я действую в этой спецбригаде. Нужно более усердно работать летом, ну и забрасывать больше шайб«, — приводит слова Шаранговича пресс-служба “Нью-Джерси” на официальном сайте.

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