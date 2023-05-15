Белорус Егор Шарангович оценил сезон в составе «Нью-Джерси Дэвилз»

"Сезон прошёл не так, как я хотел бы. Но я буду работать над собой. Планирую изменить предсезонную подготовку, работу на льду. Некоторые ребята в команде вышли на новый уровень, появились новые хоккеисты, поэтому моя роль в команде немного изменилась. Я получил хороший опыт. Мне нужно провести хорошую подготовку, чтобы быть быстрее, лучше бороться в углах площадки. Поменяю тренеров и буду работать над этим летом.