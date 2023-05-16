Кубок Стэнли вновь достанется россиянину. Теперь уже точно

Новый розыгрыш Кубка Стэнли стартовал менее месяца назад, а уже преподнеc немало сюрпризов. «Сиэтл Кракен», который проводит всего второй сезон в Национальной хоккейной лиге и только-только дебютировал в плей-офф, с первой же попытки едва-едва не заскочил в финал конференции, попутно отправив в глухой нокаут чемпионов прошлого сезона «Колорадо Эвеланш». «Лавины» вместе с «Бостон Брюинз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» были заочно записаны в число главных фаворитов турнира — все они отправились в ранний отпуск в первом же раунде. Да и итоговый список последних четырех претендентов на трофей вряд ли был хоть кем-то прогнозируемым.

Итоговые полуфинальные пары Кубка Стэнли:

Западная конференция: «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз»

Восточная конференция: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз»

С одной стороны, отсутствие в числе участников суперзвезд вроде Коннора Макдэвида, Никиты Кучерова, Артемия Панарина и других бьет по картинке и привлекательной составляющей. С другой, неожиданный подбор оставшихся претендентов на Кубок Стэнли гарантирует нам новые истории.

Во-первых, для чемпиона НХЛ сезона-2022/23 эта победа совершенно точно станет долгожданной. Обладатели Кубка Стэнли последних 16 лет (а среди них «Анахайм Дакс», «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз», «Чикаго Блэкхокс», «Бостон Брюинз», «Лос-Анджелес Кингз», «Вашингтон Кэпиталз», «Сент-Луис Блюз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш») в текущем розыгрыше либо не вышли в плей-офф, либо уже выбыли из турнира. Последним «живым» чемпионом остается «Каролина» — «ураганы» могут завоевать Кубок Стэнли впервые с 2006 года.

То же касается и «Далласа». «Старз» совсем недавно (в 2020 году) доходили до финала турнира, но «звездам» не повезло наткнуться на мощнейшую и непобедимую «Тампу». Стараний и сил Антона Худобина, Дениса Гурьянова и Александра Радулова оказалось недостаточно для противостояния с «молниями». Но свой последний Кубок Стэнли — он же первый и единственный с момента переезда франшизы в Техас — «Даллас» завоевал в далеком 1999-м с Сергеем Зубовым, Бреттом Халлом и Майком Модано в составе. Нынешние «Старз» под руководством Питера Дебура сейчас как никогда полны сил доказать свои чемпионские намерения.

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Во-вторых, не исключен вариант, при котором лига получит абсолютно нового чемпиона. «Вегас» уже давно поразил всю НХЛ дерзостью. Не стесняется он вести себя так же самоуверенно и сейчас. «Рыцари» проводят всего лишь шестой сезон в главной хоккейной лиге, но сыграют в финале конференции уже в четвертый раз. Дебютный год «Голден Найтс» в НХЛ, напомним, завершился их грандиозным выходом в финал Кубка Стэнли, где сильнее оказался «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Сейчас «Вегас» уже достаточно опытен для исторического шага к «чашке».

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На это же, к удивлению многих, претендует и «Флорида». «Пантеры» заскочили в плей-офф в самый последний момент, причем этому в значительной мере поспособствовала осечка прямых конкурентов в лице «Питтсбург Пингвинз». В них никто не верил в противостоянии с «Бостоном», и все ждали убедительной победы «Брюинз», но все вышло иначе. Куда более беспомощными в битве с «пантерами» оказались игроки «Торонто Мейпл Лифс», видимо, преждевременно впавшие в эйфорию после исторического выхода во второй раунд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c13b367b0aca83cf&partner_ext=173&place_id=222&oid=-4414980&hd=2&id=456241735&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И на десерт — Кубок Стэнли точно достанется россиянину. Восьмой год подряд. Серию, которую еще в 2016 году начал Евгений Малкин, продлит кто-то из минимум четырех продолжающих борьбу за титул россиян. Среди них голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский, форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев, нападающий «Старз» Евгений Дадонов, форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников. Возможно, в этот список войдет и одноклубник Свечникова вратарь Петр Кочетков. Из всех перечисленных только Барбашев выигрывал Кубок Стэнли ранее.

Звание обладателя Кубка Стэнли присваивается при соблюдении нескольких условий:

— Хоккеист должен сыграть хотя бы в одном матче финальной серии Кубка Стэнли и быть в заявке команды, когда она станет чемпионом;

— В случае с вратарями голкиперу достаточно быть вторым вратарем хотя бы в одном матче финала;

или:

— Хоккеист должен провести минимум 50% от общего числа матчей регулярного чемпионата;

Последний критерий особенно актуален для Свечникова, который пропускает весь плей-офф из-за травмы, но точно будет внесен в список чемпионов в случае победы «Каролины», так как сыграл в 62 матчах «регулярки» из 82. При этом регламент НХЛ позволяет по просьбе клубов-чемпионов делать исключения из правил и вносить в список обладателей трофея даже тех, кто соответствует вышеуказанным критериям. В таком случае, если Петр Кочетков не войдет в заявку ни на один из потенциальных матчей финала Кубка Стэнли, то при победе «Каролины» боссы клуба могут уповать, например, на количество матчей, которое российский голкипер провел на площадке и в запасе в «регулярке». В сумме они превышают допустимые 50%. При таких раскладах многие позавидуют развитию карьеры Кочеткова, который дебютировал в НХЛ всего лишь год назад.

На сегодняшний день:

Петр Кочетков («Каролина») — 2-й сезон в НХЛ. Кубков Стэнли — 0;

Андрей Свечников («Каролина») — 5-й сезон в НХЛ. Кубков Стэнли — 0;

Иван Барбашев («Вегас») — 7-й сезон в НХЛ. Кубков Стэнли — 1;

Евгений Дадонов («Даллас») — 9-й сезон в НХЛ. Кубков Стэнли — 0;

Сергей Бобровский («Флорида») — 13-й сезон в НХЛ. Кубков Стэнли — 0.