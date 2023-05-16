Кубок Стэнли вновь достанется россиянину. Теперь уже точно
Четыре российских хоккеиста продолжат борьбу за Кубок Стэнли.
Четыре российских хоккеиста продолжат борьбу за Кубок Стэнли.
Новый розыгрыш Кубка Стэнли стартовал менее месяца назад, а уже преподнеc немало сюрпризов. «Сиэтл Кракен», который проводит всего второй сезон в Национальной хоккейной лиге и только-только дебютировал в плей-офф, с первой же попытки едва-едва не заскочил в финал конференции, попутно отправив в глухой нокаут чемпионов прошлого сезона «Колорадо Эвеланш». «Лавины» вместе с «Бостон Брюинз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» были заочно записаны в число главных фаворитов турнира — все они отправились в ранний отпуск в первом же раунде. Да и итоговый список последних четырех претендентов на трофей вряд ли был хоть кем-то прогнозируемым.
Итоговые полуфинальные пары Кубка Стэнли:
С одной стороны, отсутствие в числе участников суперзвезд вроде Коннора Макдэвида, Никиты Кучерова, Артемия Панарина и других бьет по картинке и привлекательной составляющей. С другой, неожиданный подбор оставшихся претендентов на Кубок Стэнли гарантирует нам новые истории.
Во-первых, для чемпиона НХЛ сезона-2022/23 эта победа совершенно точно станет долгожданной. Обладатели Кубка Стэнли последних 16 лет (а среди них «Анахайм Дакс», «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз», «Чикаго Блэкхокс», «Бостон Брюинз», «Лос-Анджелес Кингз», «Вашингтон Кэпиталз», «Сент-Луис Блюз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш») в текущем розыгрыше либо не вышли в плей-офф, либо уже выбыли из турнира. Последним «живым» чемпионом остается «Каролина» — «ураганы» могут завоевать Кубок Стэнли впервые с 2006 года.
То же касается и «Далласа». «Старз» совсем недавно (в 2020 году) доходили до финала турнира, но «звездам» не повезло наткнуться на мощнейшую и непобедимую «Тампу». Стараний и сил Антона Худобина, Дениса Гурьянова и Александра Радулова оказалось недостаточно для противостояния с «молниями». Но свой последний Кубок Стэнли — он же первый и единственный с момента переезда франшизы в Техас — «Даллас» завоевал в далеком 1999-м с Сергеем Зубовым, Бреттом Халлом и Майком Модано в составе. Нынешние «Старз» под руководством Питера Дебура сейчас как никогда полны сил доказать свои чемпионские намерения.
Во-вторых, не исключен вариант, при котором лига получит абсолютно нового чемпиона. «Вегас» уже давно поразил всю НХЛ дерзостью. Не стесняется он вести себя так же самоуверенно и сейчас. «Рыцари» проводят всего лишь шестой сезон в главной хоккейной лиге, но сыграют в финале конференции уже в четвертый раз. Дебютный год «Голден Найтс» в НХЛ, напомним, завершился их грандиозным выходом в финал Кубка Стэнли, где сильнее оказался «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Сейчас «Вегас» уже достаточно опытен для исторического шага к «чашке».
На это же, к удивлению многих, претендует и «Флорида». «Пантеры» заскочили в плей-офф в самый последний момент, причем этому в значительной мере поспособствовала осечка прямых конкурентов в лице «Питтсбург Пингвинз». В них никто не верил в противостоянии с «Бостоном», и все ждали убедительной победы «Брюинз», но все вышло иначе. Куда более беспомощными в битве с «пантерами» оказались игроки «Торонто Мейпл Лифс», видимо, преждевременно впавшие в эйфорию после исторического выхода во второй раунд.
И на десерт — Кубок Стэнли точно достанется россиянину. Восьмой год подряд. Серию, которую еще в 2016 году начал Евгений Малкин, продлит кто-то из минимум четырех продолжающих борьбу за титул россиян. Среди них голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский, форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев, нападающий «Старз» Евгений Дадонов, форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников. Возможно, в этот список войдет и одноклубник Свечникова вратарь Петр Кочетков. Из всех перечисленных только Барбашев выигрывал Кубок Стэнли ранее.
Звание обладателя Кубка Стэнли присваивается при соблюдении нескольких условий:
— Хоккеист должен сыграть хотя бы в одном матче финальной серии Кубка Стэнли и быть в заявке команды, когда она станет чемпионом;
— В случае с вратарями голкиперу достаточно быть вторым вратарем хотя бы в одном матче финала;
или:
— Хоккеист должен провести минимум 50% от общего числа матчей регулярного чемпионата;
Последний критерий особенно актуален для Свечникова, который пропускает весь плей-офф из-за травмы, но точно будет внесен в список чемпионов в случае победы «Каролины», так как сыграл в 62 матчах «регулярки» из 82. При этом регламент НХЛ позволяет по просьбе клубов-чемпионов делать исключения из правил и вносить в список обладателей трофея даже тех, кто соответствует вышеуказанным критериям. В таком случае, если Петр Кочетков не войдет в заявку ни на один из потенциальных матчей финала Кубка Стэнли, то при победе «Каролины» боссы клуба могут уповать, например, на количество матчей, которое российский голкипер провел на площадке и в запасе в «регулярке». В сумме они превышают допустимые 50%. При таких раскладах многие позавидуют развитию карьеры Кочеткова, который дебютировал в НХЛ всего лишь год назад.
На сегодняшний день:
Петр Кочетков («Каролина») — 2-й сезон в НХЛ. Кубков Стэнли — 0;
Андрей Свечников («Каролина») — 5-й сезон в НХЛ. Кубков Стэнли — 0;
Иван Барбашев («Вегас») — 7-й сезон в НХЛ. Кубков Стэнли — 1;
Евгений Дадонов («Даллас») — 9-й сезон в НХЛ. Кубков Стэнли — 0;
Сергей Бобровский («Флорида») — 13-й сезон в НХЛ. Кубков Стэнли — 0.
Андрей Сенченко