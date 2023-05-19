Рекорд сезона и 63 сейва Бобровского! В НХЛ сыграли безумный шестичасовой матч

Финал Восточной конференции начался! Впервые в истории «Флорида» и «Каролина» встретились в плей-офф, но по обе стороны много старых знакомых, родственных связей и других любопытных сюжетов. Эрик и Марк Стаалы против младшего брата Джордана, самый первый тренер «ураганов» Пол Морис — против Рода Бриндамора, своего бывшего капитана. Эрик Стаал, которому когда-то Бриндамор передавал капитанскую нашивку в «Каролине», против своего бывшего одноклубника.

И одна из главных историй — возрождение звезды Сергея Бобровского, двукратного обладателя «Везины» в захолустном «Коламбусе», который, заработав на главный контракт в своей жизни, четыре года во «Флориде» мучительно пытался вернуть свою игру, проигрывал конкуренцию всем подряд, чтобы в этом плей-офф начать затыкать всех за пояс. В списке его жертв уже значатся победитель регулярного чемпионата «Бостон» и звёздный «Торонто», а «Флорида» впервые с 1996 года дошла до третьего раунда.

«Пантеры» начинали на выезде, но для Боба это не проблема, он выиграл пять из пяти гостевых матчей в нынешнем плей-офф. Сегодня Сергей тоже был шикарен, не раз спасая свою команду от верного гола. Пожалуй, единственное слабое место Бобровского (а скорее даже всей «Флориды») — это меньшинство, которое оставляет желать лучшего.

Именно в эту ахиллесову пяту и била сегодня «Каролина». В первом периоде «пантеры» удалялись трижды, под конец схватив два подряд, и в итоге не дотерпели до перерыва 12 секунд. Сет Джарвис забивал формально уже в обычном большинстве, хотя Марк Стаал ещё не успел включиться в игру.

В равных же составах Бобровский был великолепен. В этом плей-офф он отражает 94,3% бросков «пять на пять» и с огромным отрывом лидирует по показателю сейвов выше ожидаемого среди оставшихся в игре вратарей (9,3 против 3,9 у ближайшего преследователя Андерсена). Ещё при счёте 0:0 он не дал забить Джеку Друри после красивой передачи Котканиеми с колен.

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Во втором периоде хозяева сбавили обороты, пошло тягучее «биться-бороться» практически без ворот, и даже пара попыток «Флориды» в большинстве прошла довольно буднично. Однако под конец периода гости смогли перевернуть ход игры благодаря голам Александра Баркова и Картера Вераге с разницей в 2 минуты 15 секунд.

В третьем периоде Бобу снова пришлось крутиться как белка в колесе — перевес по броскам был 14−2 в пользу «Каролины». Одну он пропустил (снова в меньшинстве, после глупого удаления Сэма Беннетта), но уже при счёте 2:2 хладнокровно остановил выход один на один Мартина Нечаса.

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Это спасение, хоть и случилось оно в середине периода, фактически позволило дотянуть «Флориде» до овертайма, где они быстро забили, но после просмотра арбитры отменили шайбу из-за помехи вратарю.

Минуты шли, один овертайм сменялся другим, время в Роли перевалило за полночь, а Бобровский продолжал трудиться и нивелировать косяки обороны «Флориды».

Матч уже побил рекорд продолжительности в нынешнем сезоне НХЛ (предыдущий в первом раунде установили «Даллас» с «Миннесотой») и клубный рекорд «пантер», а затем и рекорд «Каролины». Кстати, в предыдущем рекордном матче нынешний тренер «Флориды» руководил как раз «Каролиной», а Бриндамор был ещё игроком — это было в финале Кубка Стэнли — 2002.

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Брент Бёрнс с Брэндоном Монтуром заходили на 50 минут игрового времени (последний даже успел сыграть почти трёхминутную смену), потом — на 60. Защитник «Каролины» даже побил рекорд НХЛ по игровому времени для игроков старше 38 лет.

Бобровский стал третьим вратарём за последние 67 лет, отразившим не менее 50 бросков в двух матчах плей-офф подряд. Некоторые зрители начали клевать носом, другие не могли найти себе места и уже стояли на ногах в томительном ожидании.

При всём этом качество хоккея даже в четвёртом овертайме было на уровне (всё-таки обе команды неделю отдыхали и набрались сил), голевых моментов было достаточно, но и Бобровский, и Андерсен не спали и продолжали тащить. Если бы не вратари, эта игра закончилась бы намного раньше.

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Андерсен в итоге оступился на 60-м броске по своим воротам — Мэттью Ткачук поставил точку в шестой по продолжительности игре в истории НХЛ за 13 секунд до перерыва на пятый овертайм. Эта безумная игра шла почти шесть часов грязного времени и завершилась, когда в Роли было почти два по полуночи. Бобровский установил рекорд «Флориды», отразив 63 броска.