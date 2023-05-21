Вручите ему Кубок уже сейчас! Великолепный Бобровский — лучший игрок в НХЛ

Первый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Флоридой Пантерз» отчетливо дал понять, что эта битва будет веселой. Почти 140 минут игрового времени, практически полные четыре овертайма и невероятная развязка на самом старте противостояния разбудили знатный аппетит в преддверии второй встречи команд в Роли. И «ураганы» с «пантерами» не подвели — продолжение банкета получилось именно таким, каким его хотели увидеть.

«Харрикейнз» полностью оправдали свое прозвище и ураганом пронеслись по родной площадке в первом периоде, нанеся сразу 20 бросков в створ ворот. Для сравнения — у «Пантерз» лишь 11 выстрелов дошли до владений «Каролины», а в один момент преимущество хозяев арены в Роли составляло 18:2! Очевидно, старания подопечных Рода Бриндамора не могли оказаться напрасными, и ворота соперника им распечатать удалось. Уже на второй минуте защитник «Харрикейнз» Джейлен Чатфилд открыл и счет в матче, и счет своим голам в плей-офф НХЛ за всю карьеру.

Под занавес периода Джек Друри, казалось, удвоил преимущество хозяев, но впоследствии его гол был отменен. Тренерский штаб «Пантерз» успешно взял запрос на предмет офсайда у игроков «Кейнз». Примечательно, что сразу же после гола Чатфилда аналогично поступил и Бриндамор — благодаря челленджу «Каролины» судьи не засчитали взятие ворот в исполнении Густава Форслинга. Причина та же — офсайд.

Впрочем, «Пантерз» даже в такой непростой ситуации и не думали опускать рук. Особенно Александр Барков, чьи руки как раз сотворили самый настоящий шедевр. Русский финн, выйдя на пятак, обманул вратаря «Каролины» и, показав, что исполнит бросок из-под ноги, моментально пробросил шайбу вперед и отправил ее в сетку. Великолепный гол — один из лучших во всем розыгрыше Кубка Стэнли.

А предшествовало ему очень важное спасение в исполнении Сергея Бобровского. Сейв российского голкипера «Пантерз» позволил гостям соорудить разящую атаку.

И подозревал ли кто-нибудь в тот момент, что именно Бобровский станет главным героем сегодняшней встречи? Безусловно. Еще в первом периоде россиянин отразил уйму бросков, а впоследствии приговорил «Каролину» к поражению.

«Это была игра на истощение. Я просто стараюсь быть терпеливым и ждать момента, ждать броска. В этот момент ты уже не так сильно чувствуешь свое тело. Это больше относится к психологии, ты уже не думаешь, ты полностью сосредоточен на игре», — так высказался Бобровский об изматывающих четырех овертаймах первого матча серии.

Но сегодня Боб выглядел так, будто никаких шести часов игры чуть более суток назад не было вовсе. Российский голкипер великолепно провел очередной матч и вновь вызвал ничего кроме восторга и восхищения. Прямо сейчас Сергей — один из лучших (если не лучший) игроков всего плей-офф НХЛ. И это вызывает огромную гордость за российского вратаря. На протяжении последних лет его нещадно критиковали, а болельщики и СМИ уже списали россиянина со счета и утверждали, что его богатый контракт — огромная ошибка боссов «Флориды». Зато сейчас Бобровский отработал абсолютно каждый цент своей зарплаты. Великий русский вратарь, которого ранее считали не кубковым игроком, выигрывает матчи и серии. Шаг за шагом он становится ближе к своему первому в карьере финалу Кубку Стэнли.

Сегодня Бобровский поразил всю хоккейную общественность своей игрой. Раз за разом он отражал крайне опасные выстрелы игроков «Харрикейнз», которые в привычной жизни завершились бы голами. Но не в этом случае. От безысходности у лидеров «Каролины» даже перестали выдерживать нервы.

Особенно ярким получился сейв Бобровского во втором периоде после броска Теуво Терявяйнена с передачи Мартина Нечаса. В 9 из 10 случаев этот эпизод завершился бы голом. Но один случай пришелся на встречу с российским голкипером «Пантерз», который невероятным образом успел перестроиться и закрыть свободный угол ворот.

«Боб! Ты серьезно остановил этот бросок?!» — испытывает шок пресс-служба НХЛ.

А мы вместе с ней.

Интересно, что такими сейвами Бобровским радовал и ранее. Более пяти лет назад россиянин, выступавший тогда за «Коламбус Блю Джекетс», в матче «регулярки» против «Монреаль Канадиенс» аналогичным образом спас свои владения.

Во многом великолепная игра Бобровского помогла «Флориде» избежать поражения в основное время матча. Да и в овертайме тоже. С самого начала первого дополнительного периода российский голкипер заявил, что намерен вернуться в Санрайз только с победой.

Осуществить желаемое ему помог Мэттью Ткачак. Лидер «Пантерз» повторил свой трюк из прошлого матча и вновь стал автором победного гола в овертайме. К счастью, на этот раз форвард «Флориды» не стал ждать момента в четвертом овертайме и решил исход встречи в самом начале первого, после чего все так же мигом убежал в раздевалку.

2:1 — «Флорида» вновь обыгрывает «Каролину» и переносит серию в родной Санрайз с комфортным преимуществом (2−0). А Сергею Бобровскому — бурные аплодисменты. Сегодня его признали первой звездой встречи. В последних трех матчах плей-офф, в которых «Пантерз» одержали победы (одну над «Мейпл Лифс», две — над «Харрикейнз») Сергей Бобровский отразил 150 бросков из 155. Российский голкипер «Флориды» также прервал серию из шести матчей подряд, в которых он пропускал ровно по две шайбы за игру, и сегодня пропустил лишь однажды. Америка уже требует вручить россиянину приз самому ценному игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи». А с ним и Кубок Стэнли заодно.