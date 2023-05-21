«Он с другой планеты». В Америке восторгаются Бобровским, который разрывает плей-офф НХЛ

Два матча финала Восточной конференции (а по факту — больше трёх с учётом всех овертаймов) «Каролина» пытается пробиться сквозь стену Сергея Бобровского, но ничего не может поделать с поймавшим кураж вратарём.

100 спасений за два матча, 152 — в последних трёх. Все овертаймы в этом плей-офф остаются за ним, всего таких матчей на данный момент набралось шесть, включая три последних. Терпение «Флориды», которую только ленивый не ругал за расточительность по отношению к уже почти 35-летнему голкиперу, теперь вознаграждается. Он не злился, когда проигрывал конкуренцию всем подряд, а продолжал пахать и поддерживать партнёров. Скромно твердил все эти годы про упорную работу, желание становиться лучше, отодвигал на второй план свои личные успехи (они тоже были за четыре года в «пантерах»), говоря, что без команды он — ничто. Даже сегодня, комментируя сумасшедший сейв на Терявяйнене во втором периоде, он сказал, что ему просто повезло. Хотя прямо сейчас он разрывает плей-офф НХЛ и своей сумасшедшей игрой ставит на место всех критиков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7ab80dd2274a7fc2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-201485137&hd=2&id=456244449&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня мы неважно начали, но Боб дал нам время, чтобы раскачаться. Мы знали, что он будет держать оборону. Конечно, не хотели доводить до такого нервяка, но, даже если бы нам понадобилось полматча, чтобы разыграться, мы всё равно знали, что он выстоит. А его сейв во втором периоде, я вообще не понимаю, как он это сделал. Он его не видел, там вообще не было шансов. Невероятный момент, вот так переместиться и выставить блин. Это сейвы высшего уровня, и он их делает весь плей-офф. Он — хребет команды, и нам с ним очень повезло», — сказал после игры Мэттью Ткачук, который уже по традиции сразу же убежал со льда и поздравлял Боба с победой уже у раздевалки, распростёртыми объятиями и возгласами «Я тебя люблю!».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=54535badd5a2ca26&partner_ext=173&place_id=222&oid=-45827380&hd=2&id=456248635&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С Ткачуком «Флорида», конечно, тоже вытащила счастливый билет. Сегодня он побил рекорд клуба по очкам в одном плей-офф, а тащит так, что Макдэвиду и не снилось.

«Бобровский невероятен. Каждый день, каждый матч люди о нём говорят. И он заслуживает даже большего, это наша главная опора, он в каждом матче даёт нам шанс на победу. Выигрываем мы с перевесом в одну или две шайбы, неважно, он всегда нас выручает, делает важные сейвы. И получает от этого удовольствие», — отметил Александр Барков, забивший невероятный по красоте гол, который Уэйн Гретцки назвал лучшим финтом плей-офф, что он только видел.

«Боб сейчас практически непобедим», — отметили в соцсетах NHL Network, напоминая, что у россиянина девять побед в последних 10 матчах и 93,9% отражённых бросков (в последних играх этот показатель вообще зашкаливает).

«Мэттью Ткачук закончил обе игры, но оба матча украл Сергей Бобровский. Сколько его списывали со счетов? Сколько глумились над его контрактом? Сколько высмеивали “Флориду”? Что ж, больше никто не смеётся. В 34 года Бобровский показывает свой лучший хоккей и делает это на самой большой хоккейной сцене, переписывая сюжет своей карьеры», — пишет The Athletic.

«Флорида» выиграла девять из десяти с тех пор, как проиграла четвёртый матч с «Бостоном» в первом раунде. Боб — с другой планеты, Ткачук играет как одержимый, а «пантеры» смотрятся как избранники судьбы«, — написал бывший защитник НХЛ, ведущий Spittin» Chiclets Райан Уитни.