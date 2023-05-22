Голевая передача Барбашева помогла «Вегасу» одержать вторую победу над «Далласом»

Матч, прошедший в Парадайсе, завершился в пользу хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2.

Гости дважды выходили вперед благодаря шайбам, заброшенным Миро Хейсканеном и Джейсоном Робертсоном, но «Вегасу» неизменно удавалось отыграться. Голами в основное время в составе «Голден Найтс» отметились Марк Стоун и Джонатан Маршессо.

Победу «Вегасу» принес точный бросок Чандлера Стивенсона на второй минуте овертайма.

Российский нападающий победителей Иван Барбашев отметился в прошедшей встрече результативной передачей, как и его соотечественник из «Старз» Евгений Дадонов.

Команда из Парадайса после двух первых матчей финальной серии Запада ведет со счетом 2−0.

Третья игра пройдет в Далласе 24 мая и начнется в 3:00 по московскому времени.