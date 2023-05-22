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09:47 (мск), источник: Газета.Ру

Голевая передача Барбашева помогла «Вегасу» одержать вторую победу над «Далласом»

«Вегас Голден Найтс» одержал вторую победу над «Даллас Старз» в финале Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вегас
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Источник: Reuters

Матч, прошедший в Парадайсе, завершился в пользу хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2.

Гости дважды выходили вперед благодаря шайбам, заброшенным Миро Хейсканеном и Джейсоном Робертсоном, но «Вегасу» неизменно удавалось отыграться. Голами в основное время в составе «Голден Найтс» отметились Марк Стоун и Джонатан Маршессо.

Победу «Вегасу» принес точный бросок Чандлера Стивенсона на второй минуте овертайма.

Российский нападающий победителей Иван Барбашев отметился в прошедшей встрече результативной передачей, как и его соотечественник из «Старз» Евгений Дадонов.

Команда из Парадайса после двух первых матчей финальной серии Запада ведет со счетом 2−0.

Третья игра пройдет в Далласе 24 мая и начнется в 3:00 по московскому времени.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру российского голкипера клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского. Специалист заметил, что вратарь давно демонстрирует стабильные результаты, а текущий этап карьеры, возможно, станет для него ключевым.

Вегас
3:2ОТ
1:1, 0:1, 1:0
Даллас
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