Американский ЦСКА: «Вегас» не прощает ошибок соперникам

«Вегас» во второй раз подряд оказался сильнее «Далласа» в овертайме (3:2ОТ) и укрепил свое преимущество в серии до 2−0.

Вязкая игра в исполнении «Голден Найтс» способна быстро превратить бурно цветущий сад в унылую пустыню. Огромная плотность и масса активно навязываемых единоборств заставляют проводить определенные параллели. «Золотые Рыцари» сильно напоминают по стилю ЦСКА с поправкой на уровень мастерства. Только в первом периоде соперники провели 27 силовых приемов на двоих, причем «Даллас» старался не отставать от хозяев. Смотрелось действо, в котором главной задачей ставится разрешение, бодро только поначалу. Несколько изменил течение матча гол защитника «Старз» Миро Хейсканена — финну помог удачный рикошет.

«Вегас» ответил быстро, заработав своей активностью два удаления в одной смене благодаря тройке Иван Барбашев-Джэк Айкел-Джонатан Маршессо. Именно это сочетание больше всех выделялось в атаке «Золотых Рыцарей». Однако синхронности в атакующих действиях остальным звеньям остро не хватало. Гол, забитый в формате «пять на три», состоялся благодаря удачному отскоку от конька защитника «Далласа» Эсы Линделла точно на клюшку Марку Стоуну.

Подзарядиться эмоциям от заброшенной шайбы хоккеистам «Вегаса» не удалось. Игра в исполнении хозяев навевала тоску и клонила в сон. Десять бросков в створ ворот Джейка Оттинджера к третьему периоду — это ужас. Режиссер трансляции не нашел ничего лучше, чем продемонстрировать нарезку эпизодов с Айкелом, добросовестно отрабатывающим в обороне. Больше похвастаться «Вегасу» было нечем. Тогда как «Даллас» изредка находил способы пробиваться вперед с большим трудом, словно попутно преодолевал капканы, ловушки и ряды колючей проволоки в нейтральной зоне. Забили гости в большинстве, причем лучший бомбардир команды в регулярном чемпионате Джейсон Робертсон, слегка потерявшийся в плей-офф, отличился во втором матче подряд. Снова стоит выделить очень полезно отыгравшего всю встречу Евгения Дадонова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4403db5580bacf6d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-119970738&hd=2&id=456250840&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде «Вегас» добавил и заставил Оттинджера трудиться, не жалея сил. У его ворот периодически вспыхивали опасные ситуации, но гости с горем пополам справлялись с давлением соперника. Подвел их совершенно неожиданно самый опытный защитник команды, 38-летний Райан Сутер. Он и шайбу не сумел быстро по борту вывести, и на своем пятачке потерял Маршессо. Форвард «Вегаса» перевел игру в овертайм за 2.22 до конца третьего периода.