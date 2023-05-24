Американцы были в бешенстве: россиянин устроил разгром в погоне за триумфом

На вопрос «Кто является главной звездой текущего розыгрыша плей-офф НХЛ?» многие с уверенностью назовут голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. И будут справедливы в этом мнении. Но Сергей при всем своем великолепии является далеко не единственным героем этого Кубка Стэнли. Их хватает как в самой «Флориде», которая находится в шаге от выхода в финал турнира, так и в команде, которая с большой долей вероятности станет соперником «Пантерз» в битве за трофей.

«Вегас Голден Найтс» очень уверенно прошли стадию регулярного чемпионата и стали лучшим клубом Западной конференции, но еще более уверенно проявили себя в плей-офф. «Рыцари» без особых проблем справились с «Виннипегом», раздавили «Эдмонтон» с их главными мировыми звездами Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзатлем, а теперь близки к разгрому «Далласа».

«Старз», которые объективно выглядели едва ли не самой сбалансированной командой плей-офф, рассыпались буквально на глазах в серии против «Голден Найтс». Развал «звезд» начался в конце второго матча серии. «Даллас» должен был забирать ту встречу, но вместо того, чтобы сравнять счет в противостоянии, отдал инициативу в концовке и позволил «Вегасу» сначала отыграться и перевести матч в овертайм, а затем и одержать волевую победу. В итоге серия переехала в Даллас с весомым преимуществом «Голден Найтс» и «Старз» при своих болельщиках громко провалились.

Сразу три шайбы в течение первых семи с небольших минут матчах отправили гости из Лас-Вегаса в ворота «звезд», и к этому времени исход встречи фактически был предрешен. У «Далласа» все валилось из рук: неудачно проявил себя голкипер Джейк Эттингер, которого заменили после третьего гола, травму в стартовом отрезке игры получил лидер команды Евгений Дадонов, а Джейми Бенн и Макс Доми и вовсе не совладали с эмоциями и подставили одноклубников большими дисциплинарными штрафами за откровенную грязь и грубость. Естественно, недовольными выступлением своих кумиров остались и болельщики «Далласа», которые сначала сорвали концовку второго периода, забросав площадку мусором и едой, а затем и вовсе покинувшие арену задолго до конца матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=39b221fe3cd7cc68&partner_ext=173&place_id=222&oid=-45827380&hd=2&id=456248642&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А что до героев? У «Вегаса» одним из главных творцов успеха является Иван Барбашев. Обмен российского форварда из «Сент-Луис Блюз» в стан «Голден Найтс» посреди сезона стал очень громкой сделкой. «Музыканты», которые вступили на дорожку под названием «перестройка», лишились невероятно важного и полезного игрока. «Рыцари», напротив, заметно усилились: они заполучили опытного кубкового бойца — а у Ивана, напомним, уже имеется в коллекции один Кубок Стэнли, — и крайне важного члена команды с точки зрения общего механизма, необходимого для достижения успеха.

Прямо сейчас Барбашев является незаменимой частью первого звена «Вегаса», где он играет с такими звездами, как Джек Айкел и Джонатан Маршессо. Благодаря этому Иван не только проявляет свои навыки борьбы на площадке, но и преуспевает в результативности. Цифры говорят сами за себя: в 14 матчах плей-офф Барбашев набрал 13 очков (5 голов и 8 передач). Это уже лучший результат среди всех российских хоккеистов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. В сегодняшней игре с «Далласом», к слову, Иван отметился сразу тремя результативными действиями (1+2) — впервые в своей карьере в плей-офф НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f1db3f0d50952e66&partner_ext=173&place_id=222&oid=-119970738&hd=2&id=456250853&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя лига назвала Барбашева только второй звездой встречи, отдав пальму первенства оформившему шатаут голкиперу «Вегаса» Эдину Хиллу, в команде главным героем матча признали именно россиянина.

«Сумасшедшая игра, если быть откровенным. Очень хороший матч в нашем исполнении. Помог быстрый гол на первых минутах. Хилл шагнул вперед, особенно в серии против “Эдмонтона”. Он делает много больших спасений. Продолжаем борьбу. Да, счет в серии 3−0, но надо продолжать играть и создавать давление. Следующий матч будет очень трудным для нас», — сказал Барбашев.