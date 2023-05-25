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09:49 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» стала первым финалистом Кубка Стэнли

В ночь на четверг команда обыграла «Каролину» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ — 4:3.

Флорида
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Источник: Reuters

ТАСС, 25 мая. «Флорида» в ночь на четверг дома со счетом 4:3 победила «Каролину» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Энтони Даклер (1-я минута), Мэттью Ткачук (11, 60) и Райан Ломберг (30). У проигравших отличились Пол Штястны (14), Теуво Терявяйнен (23) и Йеспер Фаст (57).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 36 бросков из 39 и был признан второй звездой матча. На счету Бобровского 11 побед, это лучший показатель среди вратарей в текущем розыгрыше плей-офф.

«Флорида» победила в серии до четырех побед со счетом 4−0. Команда во второй раз в истории вышла в финал Кубка Стэнли. Впервые клуб сыграл в решающей серии плей-офф в 1996 году, уступив в ней «Колорадо» (0−4).

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» стала победителем Столичного дивизиона, «Флорида» заняла четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В предыдущих раундах «Каролина» одолела «Нью-Йорк Айлендерс» (4−1) и «Нью-Джерси» (4−1), «Флорида» была сильнее «Бостона» (4−3) и «Торонто» (4−1).

В финале Западной конференции «Вегас» ведет со счетом 3−0 против «Далласа». Четвертая игра между командами пройдет в ночь на 26 мая в Далласе.

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4:3
2:1, 1:1, 1:1
Каролина
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