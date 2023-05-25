Америка увидела слезы русского супервратаря! Бобровский разрыдался прямо на льду, впервые выйдя в финал НХЛ: видео

В это невозможно поверить ни месяц, ни неделю назад. В ночь со среды на четверг по московскому времени «Флорида» оформила выход в финал Западной конференции. И если серия первого раунда против «Бостона» растянулась для «Пантерз» на семь матчей, то «Торонто» и «Каролину» они прошли всего-то за 9 игр. Просто фантастика!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=53823c8de203dc96&partner_ext=173&place_id=222&oid=-119970738&hd=2&id=456250855&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главные герои ярчайшего перформанса клуба из солнечного американского штата — вратарь Сергей Бобровский и нападающий Мэттью Ткачук.

Первый начинал плей-офф в качестве запасного, получил свой шанс, когда «Флорида» стремительно летела к раннему отпуску в противостоянии с «Брюинз» и перевернул для команды эту кубковую весну. Вопросов о том, за что Сергей получает среднюю годовую зарплату в $10 млн больше никто не задает. 13 матчей в стартовом составе в нынешнем плей-офф — 11 побед. Какие еще нужны ответы?

Не менее хорош Ткачук, который прошлым летом был обменян во «Флориду» из «Калгари». В розыгрыше Кубка Стэнли-2023 он практически не уходит со льда без набранных очков, а финал Запада и вовсе стал его звездным часом. Четыре гола в четырех играх, два из которых в овертаймах, а еще один — за четыре секунды до конца основного времени четвертой игры. Настоящий решала!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f287eabf019b4f22&partner_ext=173&place_id=222&oid=-25390112&hd=2&id=456250131&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Золотой для этой серии гол Ткачука подарил всем нам и главное видео дня — Бобровский не смог сдержать слез, разрыдавшись прямо на площадке. Эмоции голкипера понять можно — он шел к финалу НХЛ 12 лет, в последние годы получая изрядные порции критики. Весной 2023-го Боб, наконец-то, смог.

В финале Бобровского и компанию, скорее всего, ждет «Вегас», который пока ведет в серии с «Далласом» со счетом 3:0. «Пантерз» в дуэли «Голден Найтс» снова будут андердогами, но подумать об этом они могут попозже. Сегодня именно команда Пола Мориса — короли НХЛ. Гуляй, Флорида!

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