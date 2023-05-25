«Баффало» подписал контракт новичка с 19-летним российским защитником

«Когда мы увидели его в лагере новичков и в лагере развития, то поняли, что это отличный защитник. Он крупный, высокий и силён перед воротами. Он начал добавлять немного атакующих действий в свою игру в QMJHL», — заявил директор по развитию игроков «Баффало» Адам Мэйр.