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20:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Баффало» подписал контракт новичка с 19-летним российским защитником

«Баффало Сэйбрз» подписал трёхлетний контракт новичка с защитником Всеволодом Комаровым, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: NHL.COM

«Когда мы увидели его в лагере новичков и в лагере развития, то поняли, что это отличный защитник. Он крупный, высокий и силён перед воротами. Он начал добавлять немного атакующих действий в свою игру в QMJHL», — заявил директор по развитию игроков «Баффало» Адам Мэйр.

19-летний игрок обороны был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года в пятом раунде под общим 134-м номером.

Уроженец Челябинска последние два сезона провёл в QMJHL за клуб «Квебек Ремпартс». В 122 матчах Комаров забросил 14 шайб и отдал 44 результативные передачи, набрав в общей сложности 58 очков с показателем полезности «+76» и со 100 минутами штрафа.

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